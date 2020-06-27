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В Украине на Харьковщине впервые проходит Всеукраинский съезд авиастроителей

В Украине на Харьковщине впервые проходит Всеукраинский съезд авиастроителей
15:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
В Харькове впервые в истории Украины проходит Всеукраинский съезд авиастроителей.

В мероприятии принимают участие представители ведущих предприятий авиапромышленной отрасли, в частности ГК "Антонов", АО "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс", компания FED (АО "ФЭД"), ГП "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" и др.

Как отмечают в пресс-службе ассоциации "Укравиапром", на съезде будут рассмотрены вопросы о текущей ситуации на предприятиях отрасли и перспективы сохранения и развития авиационной промышленности Украины.

По словам президента ассоциации Виктора Попова, в условиях развития авиастроительной отрасли крайне важно выработать единую государственную политику в этой сфере.

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"Мы можем гордиться украинским авиастроением, но именно сегодня оно нуждается в государственной поддержке. К сожалению, до сих пор не принята Государственная комплексная программа развития авиационной промышленности Украины, отсутствует центральный орган исполнительной власти, который реализовал бы государственную политику в области авиастроения. С целью выработки конкретных механизмов консолидации авиастроительных предприятий и преодоления кризисных явлений в авиастроении мы проводим Всеукраинский съезд авиастроителей", - отметил Попов.

Постановление о созыве Всеукраинского съезда авиастроителей было принято 18 июня совместным решением профсоюза авиастроителей Украины, Ассоциации предприятий авиационной промышленности "Укравиапром" и Объединения организаций работодателей авиационной промышленности Украины.

Мероприятие проходит при содействии и поддержке председателя облгосадминистрации Алексея Кучера.

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Украина, Харьков.

Автор:

Телеграф
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