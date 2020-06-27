Продажа масок в Испанию: Венедиктова рассказала о ходе следствия

В деле об экспорте в Испанию медицинских масок по значительно заниженным ценам проведены 8 обысков, во время которых изъяты важные для следствия материалы. Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала в видеообращении по случаю пребывания 100 дней в должности, обнародованном на сайте Офиса генпрокурора.

"Хотелось бы сказать об актуальном производстве, зарегистрированном по данным журналистского расследования относительно поставки на экспорт в Королевство Испания медицинских масок по значительно заниженным ценам по 1 гривне 23 копейки, в результате чего лица уклонились от уплаты налогов на сумму более 15 млн гривень. В ходе следствия проведены 8 санкционированных обысков, во время которых изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки, образцы респираторных масок, значительные суммы в иностранной валюте", - сказала Венедиктова.

По ее словам, в настоящее время проводится судебно-экономическое исследование, после получения результатов которого будет назначена экспертиза.

Следствие продолжается.

Как сообщалось, в марте прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни во время оформления экспорта медицинских масок в Испанию.

В то же время в Государственной таможенной службе заявили, что поставки в Испанию масок-респираторов состоялись на законных основаниях еще до запрета Кабинета министров на их экспорт.