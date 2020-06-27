Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о наводнениях в западных областях: Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется
Шмыгаль о наводнениях в западных областях: Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется
Спасение от жары: в ЦОЗ дали рекомендации украинцам
Спасение от жары: в ЦОЗ дали рекомендации украинцам
Карпаты - Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Карпаты - Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 июня

Продажа масок в Испанию: Венедиктова рассказала о ходе следствия

Продажа масок в Испанию: Венедиктова рассказала о ходе следствия
Обновлено 16:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
В деле об экспорте в Испанию медицинских масок по значительно заниженным ценам проведены 8 обысков, во время которых изъяты важные для следствия материалы. Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала в видеообращении по случаю пребывания 100 дней в должности, обнародованном на сайте Офиса генпрокурора.

"Хотелось бы сказать об актуальном производстве, зарегистрированном по данным журналистского расследования относительно поставки на экспорт в Королевство Испания медицинских масок по значительно заниженным ценам по 1 гривне 23 копейки, в результате чего лица уклонились от уплаты налогов на сумму более 15 млн гривень. В ходе следствия проведены 8 санкционированных обысков, во время которых изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки, образцы респираторных масок, значительные суммы в иностранной валюте", - сказала Венедиктова.

По ее словам, в настоящее время проводится судебно-экономическое исследование, после получения результатов которого будет назначена экспертиза.

Следствие продолжается.

Ирина Венедиктова отчиталась о первых 100 днях своей работы в ОГПУ

Как сообщалось, в марте прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни во время оформления экспорта медицинских масок в Испанию.

В то же время в Государственной таможенной службе заявили, что поставки в Испанию масок-респираторов состоялись на законных основаниях еще до запрета Кабинета министров на их экспорт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, ОГП, Ирина Венедиктова.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
02 Холестерину бой: продукт, который снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний
03 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
04 Холли Берри поразила потрясающей фигурой: и не скажешь, что актрисе 53
05 Полезные продукты, которые надолго дают чувство сытости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Возле Марьинки украинский сапер подорвался на взрывном устройстве
Возле Марьинки украинский сапер подорвался на взрывном устройстве
Путин и Макрон поговорили об Украине
Путин и Макрон поговорили об Украине
Премьер: С начала июня происходит стабилизация на рынке труда
Премьер: С начала июня происходит стабилизация на рынке труда
Space Production продолжает съемки украинского комедийного сериала &quot;Родня&quot;
Space Production продолжает съемки украинского комедийного сериала "Родня"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь