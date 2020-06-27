Совещание у Зеленского: глава СНБО допускает, что ученики не вернутся в школы осенью

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что в связи с распространением коронавирусной болезни украинским школам придется продолжить обучение онлайн. Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с членами правительства, представителями правоохранительных органов, руководителями областных госадминистраций и мэрами городов.

В ходе совещания секретарь СНБО констатировал, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому "уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности".

С начала пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 3086 детей и 6515 медработников.

26 июня в мире было зарегистрировано 194 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом.