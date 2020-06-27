Наводнение в Украине: Зеленский попросил помощи у международных партнеров

Владимир Зеленский призвал к помощи в восстановлении пострадавших от наводнения регионов.

Президент Владимир Зеленский в ходе поездки в Ивано-Франковскую область поставил задачу Кабинету министров привлечь к восстановлению пострадавших от непогоды регионов международную помощь, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Мы выделили из резервного фонда первые 750 млн грн для восстановления регионов и (выплаты – ред.) компенсаций людям. Пока невозможно полностью подсчитать убытки, но при необходимости будем выделять столько, сколько надо. Однако наши международные друзья имеют механизмы для скорой помощи, и не надо этого игнорировать. Мы должны помочь людям в этот сложный период", - отметил Зеленский.

Как отмечается, на поставленную задачу ответил премьер-министр.

"Денис Шмыгаль доложил, что Соединенные Штаты Америки немедленно выделяют пострадавшим регионам 100 000 долларов, Израиль закупил 25 000 литров питьевой воды, а Молдова отправляет в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями. К восстановлению вовлечен и международный инженерный батальон" Тиса ", который был создан для предотвращения и быстрого реагирования на угрозы наводнений, а также предоставление квалифицированной ответы на последствия стихий, которые угрожают странам Карпатского региона", - говорится в сообщении.