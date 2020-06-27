Наводнения на западе Украины: Оператор ГТС Украины перешел на особый режим работы

Оператор ГТСУ начал работать в особом режиме из-за наводнений на Западной Украине.

Оператор ГТС Украины перешел на особый режим операции из-за наводнений в западных областях Украины.

Об этом проинформировал гендиректор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

"Для того, чтобы быстро действовать и обеспечить бесперебойную поставку газа украинским и европейским потребителям, мы определили все потенциально опасные участки и разработали локальные меры в случае чрезвычайных ситуаций, а также сценарии переключения газа. Проводится постоянный мониторинг уровня воды и условия поддержки конструкции в местах, где пересекаются газовые трубопроводы. Мобилизованы все технические службы и ремонтные экипажи, а необходимое оборудование вскоре начнут ремонтировать, как только позволят погодные условия", - говорится в посте.

Макогон заверил, что на сегодняшний день транзит газа в страны ЕС и передача газа украинским потребителям осуществляется беспрепятственно и в плановых объемах.

Также, по его словам, объекты газовой инфраструктуры, участвующие в обеспечении транзита, находятся под особым контролем.

Как сообщалось, в ЕС получили запрос от Украины о помощи в борьбе с наводнением и намерены ответить на него в максимально короткий срок.

25 июня Президент Украины Владимир Зеленский срочно прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, охваченную водной стихией.

23 июня в западных регионах страны из-за обильных дождей начались сильные паводки. Разрушены сотни километров автодорог, десятки мостов и километры береговых укреплений, отселены сотни людей.

По данным Укргидрометцентра, 26-28 июня на реках бассейна Припяти, а также на реке Тиса ожидаются дальнейшие подъемы уровней воды.