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ЦОЗ рекомендует: как уберечься от жары

ЦОЗ рекомендует: как уберечься от жары
Обновлено 04:12 Сегодня Телеграф УНН
Центр общественного здоровья дал рекомендации, как украинцам бороться с жарой.

Чтобы уберечься от жары необходимо избегать излишних физических нагрузок, правильно питаться и пить, соблюдать режим дня.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

"Когда температурные показатели как минимум на 10° C превышают среднюю высокую температуру региона и это продолжается несколько недель, речь идет о чрезвычайной жары. Она истощает, негативно влияет на организм, поэтому следует избегать излишних физических нагрузок, правильно питаться и пить, соблюдать режим дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимо находитесь на солнце как можно меньше, особенно в период с 11 до 16 часов.

"Если дома нет кондиционера - зайдите в кондиционированных общественных помещений - даже несколько часов в охлажденном помещении могут помочь вашему телу адаптироваться к жаре на улице. Но помните, что резкое и ощутимое изменение температуры создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а продолжительное переохлаждение ослабляет иммунитет", - советуют в ЦОЗ.

Также нужно быть осторожным с загаром. Она является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения, поэтому стоит защититься с помощью крема с SPF не менее 30.

Так, у водоемов и на пляже получить ожоги легче, поэтому здесь следует быть внимательными.

"Выбирайте легкий, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом. Надевайте солнцезащитные очки и широкополую шляпу, чтобы затенить лицо, уши и шею. Избегайте посещения соляриев в жару. Пейте больше воды. Поддерживайте водный баланс независимо от того, насколько вы активны. Не ждите чувство жажды - пейте постоянно маленькими порциями. Не пейте жидкости, содержащие кофеин, алкоголь много сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости. Кроме того, избегайте слишком холодных напитков, так как они могут вызвать судороги желудка", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что лучший способ остыть - принять прохладный душ или ванну.

"Используйте кухонную плиту и духовой шкаф как можно меньше, чтобы поддерживать прохладную температуру в доме. Избегайте горячей и тяжелой пищи: она обуславливает дополнительную тепловую нагрузку для вашего тела. Замедлите темп: уменьшайте интенсивность физических упражнений во время жары", - отмечается в сообщении.

В ЦОЗ добавляются, что нельзя оставлять в автомобиле детей.

"Никогда не оставляйте младенцев, старших детей и домашних животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами. Когда оставляете авто, убедитесь, что все вышли. Не забывайте поить своих домашних животных: давайте им много свежей воды, при этом оставляйте воду в тени" - суммируется в сообщении.

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Жара, ЦОЗ.

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Телеграф
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