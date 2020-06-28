Стефанчук сообщил, что уже вернул компенсацию за аренду квартиры тещи

Руслан Стефанчук вернул компенсацию за аренду квартиры тещи.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что вернул средства, которые государство компенсировало ему за аренду жилья.

Об этом заявил Стефанчук в интервью "Радио Свобода".

По данным СМИ, Стефанчук проживал в квартире, зарегистрированной на мать его жены и получил компенсацию из государственных средств за аренду этого жилья.

"Абсолютно! Я вернул. У меня есть расходный номер, по которому расходная ведомость. Я вернул, и я этот вопрос для себя закрыл.

Потому что я понял, что, к сожалению, в некоторых вопросах, даже когда ты следуешь законодательству, это вызывает негативную огласку в обществе. Для меня это было важно. Это о той репутации, о которой вы говорите. Я этот вопрос закрыл, деньги вернул и поставил на том точку. Гештальт закрыт", – ответил Стефанчук на вопрос, вернул ли он средства.

По словам вице-спикера, он проживает в этой квартире с 2012 года. "После того, как я понял, что оно создает некий негативный имидж, я вернул эти деньги за 2 месяца и отказался от дальнейшей компенсации. Потому что мой дедушка мне говорил: даже если ты имеешь право, но это пахнет плохо, откажись, ибо тебе на пользу не пойдет", – объяснил Стефанчук.

Вице-спикер подчеркивает, что не нарушил законодательство, а такая компенсация нардепам предусмотрена.