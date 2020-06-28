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В Украине вскоре стартует последний этап аттестации прокуроров

В Украине вскоре стартует последний этап аттестации прокуроров
03:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Уже в следующем месяце стартует заключительный этап аттестации прокуроров.

С 1 июля в Украине начнется последний этап аттестации прокуроров регионального уровня, в частности, проведение собеседования с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"Мы продолжаем реформу и наполнения государственного учреждения новыми кадрами. Также сейчас идет работа по проведению аттестации прокуроров регионального уровня. С 1 июля начнется последний этап аттестации - проведение собеседования с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, этики и добродетели. Всего в ней сейчас допущено - более 2,5 тысячи человек. Приказами Генерального прокурора образовано 13 кадровых комиссий, которые будут обеспечивать проведение собеседований с прокурорами региональных прокуратур", - говорится в сообщении отчета за 100 дней работы генпрокурора.

Как отмечается, по завершению аттестации начнут работу областные прокуратуры, которые будут определены решением Генпрокурора. В дальнейшем начнется работа по проведению аттестации прокуроров местных прокуратур.

"Недавно завершили практическую подготовку в структурных подразделениях Офиса Генпрокурора кандидаты из-за системы. Сегодня составлен рейтинг кандидатов и на его основании будут приниматься решения о приеме новых прокуроров на работу", - подчеркнули в сообщении.

Также отмечается, что одновременно с 9 июня 2020 г. в Офисе Генпрокурора начали отбор на занятие еще 100 вакантных должностей прокуроров. Прием документов продлится вплоть до 9 июля.

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Прокурор, аттестация.

Автор:

Телеграф
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