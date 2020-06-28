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День Фита: народные приметы и запреты 28 июня
День Фита: народные приметы и запреты 28 июня

День Фита: народные приметы и запреты 28 июня

День Фита: народные приметы и запреты 28 июня
Обновлено 07:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
По народным приметам, к этому дню созревает овес. Православная церковь 28 июня вспоминает пророка Амоса, мучеников Вита, Модеста и мученицу Кирскентию.

Пророк Амос жил в VIII веке до н. э. в Иудее, был простым пастухом. Однажды услышал повеление Божье идти в северное Израильское царство и сообщить о приближение Суда Господня. Когда Амос проповедовал у царского храма в Вефиле, его прогнал местный священник Амасия. После чего пророк перестал проповедовать публично и стал записывать свои пророчества и видения.

Святой Амос прославился своими обличениями судей, чиновников и ростовщиков. Его проповеди вошли в состав библии. По данным апокрифической книги "Жизнь пророков", Амос был смертельно ранен сыном Амасии. Из-за полученного ранения он умер и был похоронен у себя на родине.

Святой Вит был сыном римского сенатора-язычника. Его воспитателем был святой Модест, а кормилицей – Кирскентия. Под влиянием Модеста мальчик принял христианство. Позже Модесту и Виту пришлось предстать перед судом. Их жестоко истязали, пытаясь заставить отречься от веры. Во время одной из пыток из толпы вышла Кирскентия. Она укорила правителя в жестокости и исповедала себя христианкой. Её тоже подвергли мучениям. Мучеников повесили на столбах, а их тела строгали железными когтями.

По молитве святого Вита случилось землетрясение. Ангел снял мучеников со столбов и перенес в Луканию, где святые с радостью преставились ко Господу . Произошло это событие около 303 года.

Приметы на 28 июня

На Модеста сильные росы - к плодородию, а частые туманы - к дождю.

Кто сеет после Фита, тот будет просить жита (то, что посеяно после 28 июня, уже не взойдет и урожая не будет).

Все певчие птицы, кроме кукушки, затихают, перестают петь.

Соловей на Фита замолкает.

Знаменательные события в истории: 28 июня 2020 года

Пришел пророк Амос - пошел в рост овес.

Дождь на Фита - плохо для жита.

Перед ненастьем кузнечики стрекочут громче обычного.

Пищуха (сеноставка) носит широкие листья, которыми закрывает свои стожки, - жди ненастья.

На Фита, коли хлеб в росте, - прясла ставят.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, День Фита.

Автор:

Телеграф
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