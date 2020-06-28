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У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления
Обновлено 07:54 Сегодня Телеграф
Имя Михаил в переводе с древнеиудейского языка означает "равный, подобный Богу", также существует вариант перевода – "испрошенный у Бога".

В детстве Михаил очаровательный, нежный, жадный до ласки ребенок, очень красивый и умный, до такой степени, что может использовать свою красоту для достижения своих целей у родителей. С малых лет его тянет к прекрасному, и очень часто с рождения он окружен красивыми вещами, предметами искусства.

Михаилы стремятся угодить всем и жить в гармонии с другими. Ощущение - важное место в его жизни. Он очень тщательно все выбирает, независимо от того, о том идет речь - одежда, книги или профессиональный выбор. Кроме того, Михаилы прекрасные друзья, доступные, щедрые и гостеприимные, которые легко могут поделиться всем.

Михаилы особенно чувствительны к эстетике, красоте и искусству. Иногда они могут быть самовлюбленными или просто красивыми, они хотят достичь совершенства, даже маниакально, вплоть до сосредоточения внимания на некоторых мелких деталях необходимо для них. Михаилы - экстраверты, общительны, но часто находятся под влиянием, особенно со стороны своих близких и членов их семей. Тем не менее, они активны и работают, даже если темпы работы являются неравномерным, и, как правило, тверды приверженности достичь поставленной цели.

Михаилы всегда ищут вторую половинку. Первостепенное значение для них имеет семья, они внимательные. Михаилы часто становятся врачами, юристами, учителями, так как чувствуют себя лично полезным другим людям, но не редкость, что они становятся руководителями самого высокого уровня.

Поздравления

Михаил, Мишаня, Мишка,

Поздравляю я тебя!

Радости тебе, здоровья,

Фарта, счастья и бабла!

 

А еще тебе терпенья,

Ярких красок, легких дней,

Чтобы было настроенье,

С ним жизнь будет веселей!

Силой, крепостью, харизмой

Бог тебя не обделил.

Ты умен и предприимчив,

Наш прекрасный Михаил.

 

Пожелаю тебе счастья,

Ярких взлетов и побед,

Не страшат пускай преграды,

Будь здоров, живи без бед.

 

Оставайся оптимистом,

Храбрым воином, бойцом,

Будет все пускай отлично

В мире слаженном твоем.

Поздравляем Михаила!

Пожелаем сил прилива,

Не грустить, не унывать,

Трудностей и бед не знать.

 

Михаил, наш друг хороший,

Мы желаем очень-очень,

Чтобы жизнь твоя была

Словно жизнь у короля.

 

Чтобы денежки водились,

Чтоб вокруг все веселились,

А жена — как та царица,

Чтобы было чем гордиться.

Силой, ловкостью, харизмой

Тебя Бог не обделил.

Ты отличный, добрый малый,

Наш веселый Михаил.

 

Пожелаем тебе нынче

Громких, значимых побед,

Чтоб лучом любви и счастья

Был, Мишаня, ты согрет.

 

Пусть заветные вершины

Покоряться пред тобой.

Будь упорным и упрямым,

Следуй за своей мечтой.

Имя Михаил тебе дано.

Очень верно выбрано оно:

Лучшие черты лишь подтверждает,

Ведь «подобный Богу» означает.

 

Всем тебя природа наградила:

Силой и умом не обделила,

Телом ты сложён как Аполлон,

Словно олимпийский чемпион.

 

Мы тебя душевно поздравляем,

Счастья тебе личного желаем,

Чтоб в карьере было продвижение,

А в семье — любовь и уважение.

Михаил, тебе желаю

Счастья, денег и добра.

В жизни пусть твоей всё будет

Классно, только на ура.

 

В этот день тебе желаю

Быть здоровым навсегда,

Быть успешным и веселым,

Быть исполненным добра.

Я желаю, чтоб в достатке

И в любви всегда ты жил,

Пусть везет тебе по жизни,

Будь счастливым, Михаил.

 

Раскрывай свои таланты,

Верь в удачу и судьбу,

Ловко все решай задачи,

Помни — завтра быть добру.

Поздравления свои

Шлю тебе я, Михаил,

Без проблем и без забот

Я желаю, чтоб ты жил.

 

Чтоб всегда была удача

Верной спутницей твоей,

Чтобы шел дорогой жизни

Ты в компании друзей.

 

Чтобы целей всех добился,

Все вершины покорил

И счастливей всех на свете,

Чтобы стал ты, Михаил.

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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