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В Украине вследствие непогоды обесточенными остаются 11 населенных пунктов

В Украине вследствие непогоды обесточенными остаются 11 населенных пунктов
07:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС
По состоянию на 7:00 28 июня остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях: Закарпатская - 9 и Ивано-Франковская - 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Об этом сообщает ГСЧС.

На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область).

В 95 (было 349) населенных пунктах (Ивано-Франковская (55), Черновицкая (20), Львовская (13), Тернопольской (7), подтоплено 1364 дома (было 14428) (Ивано-Франковская (1038), Черновицкая (218 ), Тернопольской (108) 2 объекты социальной и бытовой сферы (было 18), затоплено 1588 подвалов (было 7223) (Ивано-Франковская (1180), Черновицкая (336), Тернопольская (51), Львовская (21) 2795 приусадебных участков (было 22182) (Ивано-Франковская (1619), Черновицкая (907), Тернопольская (263), Львовская (6) разрушено 150,5 км автодорог (было 278,2) (Ивано-Франковская (149), Черновицкая (1,4), Львовская (0,08) 83 мосты (было 95) в Ивано-Франковской (81), Львовской (1) и Черновицкой (1); повреждено 582 км автодорог (было 653) и 216 мостов (было 265) Ивано-Франковская (541 км дорог и 202 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (40,8 км автодорог и 14 мостов). 

Последствия паводков: ЕС поможет Украине с ликвидацией

Силами ГСЧС в течение суток эвакуированы (отселены) 62 человека (с начала работ - 1656), откачано 47 569 м куб. воды (с начала работ - 150 340 м куб) доставлены для населения 450 кг продуктов питания (с начала работ - 7858 кг) и 8700 л питьевой воды (с начала работ - 24065 л).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1047 человек и 595 единиц техники, из них от ГСЧС 216 человек личного состава и 339 единиц техники (из них 2 вертолета).

Как сообщалось, Шмыгаль сообщил, когда начнутся работы по ликвидации последствий наводнения в Западной Украине.

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Украина, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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