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В Украину идут грозы с дождями, днем прогреет до +34°

В Украину идут грозы с дождями, днем прогреет до +34°
08:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
В воскресенье, 28 июня, в западных, северных и Винницкой областях днем ​​пройдут дожди с грозами, местами с градом и шквалами; температура днем ​​составит +27-32°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Переменная облачность. В западных, днем и в северных и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура днем 27-32°, в Карпатах 15-20°", - отмечают синоптики.

В Киеве и Киевской области в День Конституции будет преобладать переменная облачность. Ночью будет без осадков, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, по области днем во время грозы в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура в столице ночью 16-18°, днем около 30°, по области ночью 14-19°, днем 27-32°.

На 29-30 июня синоптики прогнозируют переменную облачность. 29 июня на Левобережье, 30 июня в западных, местами северных и центральных областях пройдет кратковременный дождь, гроза, ночью в Карпатах и на Закарпатье местами значительный дождь. 

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем во время грозы в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 25-30°, на юге до 34°, 30 июня в западных областях 22-27°.

В Киеве и области в начале следующей недели будет переменная облачность. Осадки не ожидаются, лишь днем 30 июня возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

По данным Укргидрометцентра 1 июля ночью на северо-востоке, днем на востоке и юго-востоке, 2 июля днем на западе страны небольшие кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-19°, на побережье морей 16-22°; днем 1 июля 23-29°, на юге, а 2 июля в Украине 26-32°.

В столице и Киевской области 1-2 июля будет преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 1 июля 24-29°, 2 июля 26-31°.

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Украина, Погода.

Автор:

Телеграф
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