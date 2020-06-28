День молодежи-2020: история и значение праздника

В 2020 году День молодежи станет двойным праздником из-за совпадающего с ним Днем конституции Украины.

Сегодня, 28 июня, в Украине и ряде других стран отмечают День молодежи. Этот праздник не является фиксированным, поэтому каждый год его отмечают в разные дни.

Кроме Дня молодежи в этот день также отмечается День Конституции Украины. Так, как этот праздник является государственным, то украинская молодежь в качестве подарка получит трехдневный уик-энд. Известно, что украинцы будут отдыхать с субботы, 27 июня, до понедельника, 29 июня, включительно.

История Дня молодежи в Украине

Данный праздник был учрежден еще в 1958 году правительством СССР и назывался он День советской молодежи.

После обретения Украиной независимости молодежные организации обратились к действующему на тот момент президенту Леониду Кравчуку. В 1994 году гарант подписал указ No323/94 о праздновании Дня молодежи в Украине. Дата праздника осталась прежней - последнее воскресенье июня.

День молодежи в июне также принято отмечать в Беларуси, России, Узбекистане и Южной Осетии. Международный день молодежи, учрежденный ООН, отмечается 12 августа, Всемирный день молодежи - 10 ноября, а Международный день солидарности молодежи - 24 апреля.