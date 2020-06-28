Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции Пилипу Орлику
Президент возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции Пилипу Орлику
Эпидемия коронавируса: в столице за сутки COVID-19 подтвердили у еще 69 человек
Эпидемия COVID-19: в столице за сутки заболели еще 69 человек
Ключевой защитник Динамо травмировался
Ключевой защитник Динамо травмировался
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 июня

Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
11:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
В Вооруженных силах Украины за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у еще 21 человека, в целом на данный момент болеют 179 человек. Об этом сообщают данные командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 28 июня в Вооруженных силах Украины болеет 179 человек острой респираторной болезнью COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели - 310 человек, летальных случаев - 5", - сообщили в командовании.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 669 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 130 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - добавили в Медицинских силах.

Эпидемия коронавируса: в столице за сутки COVID-19 подтвердили у еще 69 человек

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения, как указано, находится 14 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Львовской области - 5 военнослужащих и изолятор воинской части Киевской области - 8 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение, отметили в командовании Медицинских сил.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы, как отмечается, находится 5 человек военных частей Киевской области (4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов, как сообщается, - удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщалось, в Украине уже почти 43 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 917.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВСУ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандал в ООН: в сеть попали кадры "ненадлежащего поведения" сотрудников организации
02 "Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы
03 Выберите собаку, чтобы узнать о себе много интересного
04 Совещание у Зеленского: глава СНБО допускает, что ученики не вернутся в школы осенью
05 В Харькове ВАЗ наехал на коляску с младенцем: ребенок погиб
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Украине отмечают День Конституции
Сегодня в Украине отмечают День Конституции
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Смягчение карантина: Тунис открыл туристический сезон
Смягчение карантина: Тунис открыл туристический сезон
День молодежи-2020: история и значение праздника
День молодежи-2020: история и значение праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь