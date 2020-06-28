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Денис Шмыгаль назвал сроки проведения ВНО для детей с "заблокированных" паводками регионов

Денис Шмыгаль назвал сроки проведения ВНО для детей с "заблокированных" паводками регионов
15:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ
Дети, которые не добрались до пунктов сдачи ВНО из-за паводков в западных регионах, смогут сдать его во время дополнительной сессии с 24 июля по 10 августа, как и 30 участников, не допущенных к экзамену из-за признаков ОРВИ. Об этом в Facebook написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Нам удалось организовать безопасное проведение ВНО по графику.

Первый день показал, что тестирование происходит с соблюдением всех мер безопасности.

В то же время, 30 участников не допустили к экзамену из-за обнаруженных у них признаков ОРВИ. Будем работать над тем, чтобы они смогли пройти ВНО во время дополнительной сессии, которая состоится с 24 июля по 10 августа. В дополнительную сессию смогут пройти тестирование и дети из тех населенных пунктов, кторые пострадали в результате стихийного бедствия в западных областях. Для этого им нужно обратиться в региональный центр оценивания качества образования", - написал Шмыгаль.

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Как сообщалось, как сообщили в правительстве ранее, дети, которые не добрались в пункты сдачи ВНО из-за паводков и затопления, бушующие на западе Украины, смогут это сделать позже на отдельной сессии.

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Все по теме:

Украина, Кабмин, ВНО.

Автор:

Телеграф
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