Пандемия: в мире уже более 10 миллионов инфицированных и почти полмиллиона смертей

В мире количество людей, заразившихся новым коронавирусом, превысило 10 миллионов. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

По состоянию на 14:00 зафиксировано 10 004 643 больных.

Наибольшее количество заразившихся в США (2,5 млн человек), Бразилии (1,3 млн человек), России (633 тыс.), Индии (почти 529 тыс.) и Великобритании (почти 312 тыс.).

Одновременно с этим количество жертв COVID-19 приближается к отметке в полмиллиона человек. Сейчас в мире насчитывается уже 499 296 смертей от коронавируса.

При этом выздоровели более 5 млн человек.

Как сообщалось ранее, сегодня в Украине снова зафиксировали почти тысячу новых случаев COVID-19. По состоянию на утро 28 июня в Украине выявлено 42 982 случая коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зафиксировано 917 новых случаев.