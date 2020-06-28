Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: в мире уже более 10 миллионов инфицированных и почти полмиллиона смертей
Пандемия: в мире уже более 10 миллионов инфицированных и почти полмиллиона смертей
ОП: В Украине презентовали Конституцию для самых маленьких
ОП: В Украине презентовали Конституцию для самых маленьких
Хирн сообщил об успешном ходе переговоров по бою Джошуа - Фьюри
Хирн сообщил об успешном ходе переговоров по бою Джошуа - Фьюри
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу в Лас-Вегасе еще три года назад: эксклюзивные фото
Потап и Настя впервые поженились в Лас-Вегасе (Фото)

Пандемия: в мире уже более 10 миллионов инфицированных и почти полмиллиона смертей

Пандемия: в мире уже более 10 миллионов инфицированных и почти полмиллиона смертей
16:13 Сегодня Телеграф УНИАН
В мире количество людей, заразившихся новым коронавирусом, превысило 10 миллионов. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

По состоянию на 14:00 зафиксировано 10 004 643 больных.

Наибольшее количество заразившихся в США (2,5 млн человек), Бразилии (1,3 млн человек), России (633 тыс.), Индии (почти 529 тыс.) и Великобритании (почти 312 тыс.).

Одновременно с этим количество жертв COVID-19 приближается к отметке в полмиллиона человек. Сейчас в мире насчитывается уже 499 296 смертей от коронавируса.

При этом выздоровели более 5 млн человек.

Коронавирус в Польше: за сутки зафиксировано менее 200 новых случаев

Как сообщалось ранее, сегодня в Украине снова зафиксировали почти тысячу новых случаев COVID-19. По состоянию на утро 28 июня в Украине выявлено 42 982 случая коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зафиксировано 917 новых случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандал в ООН: в сеть попали кадры "ненадлежащего поведения" сотрудников организации
02 "Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы
03 Выберите собаку, чтобы узнать о себе много интересного
04 Простые способы восстановить естественную микрофлору кишечника
05 Совещание у Зеленского: глава СНБО допускает, что ученики не вернутся в школы осенью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты блокируют доступ к 30 украинским сайтам в Крыму
Оккупанты блокируют доступ к 30 украинским сайтам в Крыму
Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов
Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов
На Донбассе погиб сержант батальона &quot;Айдар&quot;
На Донбассе погиб сержант батальона "Айдар"
Понадобится 11-34 минуты: ученые ответили на вопрос, способен ли солнечный свет убить COVID-19
Понадобится 11-34 минуты: ученые ответили на вопрос, способен ли солнечный свет убить COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь