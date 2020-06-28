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Становится еще жарче: ЦОЗ призывает украинцев воздержаться от алкоголя

Становится еще жарче: ЦОЗ призывает украинцев воздержаться от алкоголя
17:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay
Жара повышает риски для здоровья от употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины.

"По данным World Health Organization (WHO), ежегодно 3 млн человек в мире умирают от злоупотребления спиртным, а 13,5% всех летальных случаев среди 20-39 летних связано с алкоголем", - говорится в сообщении.

В частности, по данным медиков, из-за употребления алкоголя существует риск обезвоживания: в жару организм теряет воду, и алкоголь это усиливает - действует, как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее.

Также из-за алкоголя становится еще жарче. "Из-за алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела. Поэтому кажется, что спиртное согревает. Сосуды кожи расширяются. Но воздух тоже горячий, и желательного охлаждения не наступает", - отмечается в сообщении.

После приема спиртного временно возрастает риск сердечного приступа, поскольку в жару с потом выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий, натрий. "Сердцу трудно работать в таких условиях. От жары и расширения сосудов давление может значительно упасть и даже вызвать головокружение. Людям с больным сердцем категорически нельзя пить в жаркую погоду", - отметили в ЦОЗ.

Кроме того, медики обращают внимание на то, что алкоголь и активный отдых несовместимы. "Из-за высокой температуры мы скорее пьянеем: реакция замедляется, ухудшаются координация движений, внимание, способность адекватно оценивать собственные возможности и ситуацию вокруг. Таким образом можно нанести вред не только себе, но и другим", - говорится в сообщении.

Спасение от жары: в ЦОЗ дали рекомендации украинцам

Поэтому в ЦОЗ отметили, что лучший алкогольный напиток в жаркие дни - это отсутствие алкоголя, и призвали помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует.

"Употребление спиртного вредно для сердечно-сосудистой системы (вызывает гипертонию, увеличивает риски инсультов). Кроме того, с алкоголем связывают восемь различных видов рака и другие серьезные заболевания: цирроз печени, гепатит, панкреатит. Как и табак, алкоголь вызывает зависимость", - говорится в сообщении.

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Алкоголь, Минздрав, ЦОЗ.

Автор:

Телеграф
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