Чубаров: Мы не позволим никому поставить под сомнение территориальную целостность Украины

Восстановление территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, является вопросом сохранения и будущего Украинского государства. Это подчеркнул председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"В результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая длится более 6 лет, территориальная целостность нашего государства нарушена - оккупирован Крым и утрачен контроль в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Мы не позволим никому - ни внешнему врагу, ни внутренним коллаборационистам, ни отдельным государствам поставить под сомнение территориальную целостность Украины и войти в сговор с Российской Федерацией, которая оккупирует часть территории Украины", - заявил Чубаров.

Также, по его словам, крайне важным и определяющим для будущего Украинского государства является определение статуса Крыма как крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины, которое нужно срочно закрепить в Конституции Украины.

"Примите искренние поздравления по случаю одного из важнейших праздников в нашей стране - Дня Конституции Украины", - отметил он.

Как сообщалось, в Украине сегодня, 28 июня, государственный праздник - День Конституции.

В этот день в 1996 году в 09.18 после почти суток непрерывной работы Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию независимого Украинского государства.