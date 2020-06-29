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Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцину от коронавируса доступной для всех

Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцину от коронавируса доступной для всех
03:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Деятели науки и культуры хотят сделать вакцину против COVID-19 общедоступной.

Более 100 политиков, деятелей науки и культуры и общественных лидеров подписали обращение с просьбой признать вакцину от COVID-19 "глобальным всеобщим благом" и сделать ее общедоступной.

Об как пишет Deutsche Welle, призыв был опубликован в воскресенье, 28 июня, по инициативе Центра Мухаммада Юнуса, лауреата Нобелевской премии мира из Бангладеш.

Цель инициативы – добиться общедоступности вакцины по всему миру. В обращении указывается, что эффективность вакцинации будет зависеть, в том числе и от того, смогут ли ее получить жители всех стран. Поэтому подписанты призывают правительства, фонды, благотворителей и бизнес бесплатно производить и распространять вакцину, проявив таким образом "коллективную ответственность за защиту всех уязвимых лиц".

Вакцина против коронавируса по-прежнему в стадии разработки и тестирования. На сайте инициативы указывается, что примерное время получения готового препарата составляет около 18 месяцев или меньше, что будет абсолютным рекордом.

Призыв подписали 17 нобелевских лауреатов, среди которых Лех Валенса, Михаил Горбачов, Малала Юсафзай и Надя Мурад; 20 бывших президентов, включая Александра Квасьневского и Романо Проди; а также 15 бывших премьер-министров, в том числе Гордон Браун и Эка Ткешелашвили.

Напомним: вакцина против коронавируса, который может вызвать заболевание легких COVID-19, по-прежнему в стадии разработки и тестирования. На сайте инициативы указывается, что примерное время получения готового препарата составляет около 18 месяцев или меньше, что будет абсолютным рекордом.

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Все по теме:

Вакцина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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