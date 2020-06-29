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Тихонов день: народные приметы и запреты 29 июня
Тихонов день: народные приметы и запреты 29 июня

Тихонов день: народные приметы и запреты 29 июня

Тихонов день: народные приметы и запреты 29 июня
Обновлено 07:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
По народным приметам, в этот день солнце идет тише, а певчие птицы замолкают.

Главная причина обозначения 29 июня в народном календаре Тихоновым днем заключается не в истории жизни святых Тихонов, не в популярности житийных чудес и подвигов, а в самом их имени и в очень удачном соотношении смысла, которое вкладывали наши пращуры в это имя, характерным особенностям временного промежутка конца июня.

В переводе с греческого Тихон – "счастливый". Но на Киевской Руси имя святого однозначно попадало в гнездо родственных слов с корнем "-тих-": тихо, тихий, утихать, затихать и др. Широко распространены суждения-определения, относящиеся к этой дате:

На святого Тихона солнце идет тише.

С Тихона певчие птицы затихают (перестают петь).

Стоит отметить, что с точки зрения объективной реальности оба наблюдения верны. Трудно поверить, но неграмотный и не имеющий никаких специальных приборов землевладелец тонко чувствовал изменения в природе, происходящие в течение всего годового цикла. Правда, он был уверен, что это солнце замедляет ход, а земля прочно стоит на своем месте. В наши дни астрономы подтверждают: во второй половине июня солнце действительно "идет тише", потому что к этому времени Земля снижает скорость движения вокруг солнца по сравнению со скоростью на начало календарного года.

Верно и второе суждение. Действительно, к середине июня практически все птицы перестают петь. Связано это с тем, что вылупившиеся птенцы требует пищи и родителям в это время не до пения. Свой голос продолжают подавать только кукушки и соловьи (как правило, до Петрова дня – 12 июля).

Приметы на 29 июня

Тихон - конец поздних яровых посевов, в Толока на навозницу - вози на пар.

Если папоротник сворачивает с утра листья - следующий день будет жарким и солнечным.

Если полевой вьюнок, гвоздика или одуванчик закрыли свои цветы, то не миновать дождя.

Если камыш, остролист и телорез словно "плачут" - скоро будет ненастье.

Вози навоз на пар (на поле).

Птицы затихают-время сбивают.

С июньского хлеба невелик прок: весь разносол - мякина, лебеда да горькая беда.

Цветная радуга переходит в белую - продолжительное ненастье скоро окончится.

Чем меньше капли дождя, тем дольше он будет идти. Ясный Млечный путь - к вёдру (солнечной погоде).

Ясную погоду подскажет ранняя роса.

Пузыри на воде - к пущему дождю.

Знаменательные события в истории: 29 июня 2020 года

Радуга, как упрет в ручей, словно воду набирает, - к дождю.

Перед ненастьем на лугу не слышно кузнечиков. "Окна "плачут" (на них оседает роса) - к дождю.

Парит, парит - потом дождь ударит.

Убыль реки - к дождю, прибыль - к хорошей погоде.

Если воробьи веселы, подвижны и драчливы - к хорошей погоде.

Если вороны садятся клювами в одну сторону - к сильному ветру.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Тихонов день.

Автор:

Телеграф
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