У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления

Имя Моисей – это библейское имя, имеет несколько версий происхождения. Это имя означает "человек", что тождественно европейским обращениям "мистер", "месье".

Обладатель имени Моисей – необычный мужчина, потому что его личность разделена между двумя противоположными тенденциями, которые постоянно борются друг с другом за право быть главной. Первая имеет физическую природу, делая Моисея авантюрным человеком, который отдаётся весь без остатка охватившему его чувству или же желанию, делая его неспособным самостоятельно остановиться или же принять ограничения, которые накладывают реалии жизни. Вторая часть его «я» - это вдумчивая, сдержанная часть его личности, тревожная за текущее состояние его дел, стремящаяся быть мудрой.

Все эти аспекты составляют единое целое, которое проявляется в полной мере, если в жизни Моисея есть гармония. Тогда он может быть активистом, который посвящает себя благородному делу. В любом случае этот мужчина скорее проявит себя как скрытная и таинственная личность. Его выбор в жизни руководствуется интеллектуальной или духовной близостью, которую он чувствует к другим заинтересованным людям, а также его интуицией, которая очень хорошо развита.

Моисей – довольно противоречивая личность. Он бывает рационален, довольно скептически может относиться к чему-либо, что невозможно измерить, но в другое время он действует только по наитию, интуитивно, его привлекает всё магическое, таинственно и необъяснимое. В обоих случаях его аналитический ум может стать его благословением или же проклятием, потому что может привести этого мужчину к тому, что у него появится навязчивая или даже фанатичная идея, которую он будет осуществлять.

Обладатель имени Моисей любознателен, умён, обожает путешествовать и делать различные открытия для себя. Однако он также вспыльчив и импульсивен, предпочитает что-либо делать быстро, способен превратить вождение автомобиля в опасный вид спорта. Часто сомневается в собственных действиях и мотивах. В детстве мальчик предпочитает умные игры, часто предаётся интеллектуальным размышлениям на довольно сложные для его возраста темы - астрономия, астрология и религия. Интересуется научной фантастикой и, вероятно, может стать слишком интровертированным, если не будет общаться. Моисей также может вырасти бунтарным и недисциплинированным, смелым и очень спортивным мальчиком. Для окружающих он представляется оригинальными и немного необычным ребёнком, одарённым, с исключительным интеллектом. Тем не менее, его стоит поощрять на общение, чтобы научить терпимости и обмену опытом с другими, не такими исключительными людьми, как он.

Моисей интересуются чем-то, что является неортодоксальным, странным, необычным или ультрасовременным. У него есть пристрастие к авангарду, однако он особенно ценит мир и спокойствие. Ему нужна безопасная гавань, где Моисей может провести время в интеллектуальном или метафизическом созерцании.

В делах сердечных – это страстный мужчина, хотя он испытывает большие трудности, выражая свои чувства. Возможно, из-за капризной застенчивости или из-за того, что чувствует себя более уверенным когда действует, а не говорит.

Существует два разных возможных профессиональных направления для Моисея, которые чётко обозначены его дуальностью. Первое – это сферы деятельности, в которых преобладает ум или же требуется длительная программа обучения, которую он сможет завершить, если будет достаточно мотивирован (инженер, изобретатель, ученый-компьютерщик, врач). Вторая сфера связана с путешествиями, журналистикой, спортом, приключениями, продажами и рекламой, а также актерская деятельность. Различные виды творчества также могут стать его профессией.

Поздравления

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, пониманья,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

Пусть твой ангел-хранитель

От беды защищает,

Твое сердце молитвой

И мечтой наполняет,

В светлый праздник совместный

Я тебе пожелаю

Быть с душою прелестной,

Жить любовью бескрайней,

Как у ангела крылья,

Что невидимы людям,

Пусть над миром поднимут,

Озарив верой в чудо!