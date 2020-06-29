Скачать
Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
12 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина: инфографика
12 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина: инфографика
ЕС обновил список стран, для которых откроет границы с 1 июля: Украины среди них нет
ЕС обновил список стран, для которых откроет границы с 1 июля
Назван лучший тренер 28 тура чемпионата Украины
Назван лучший тренер 28 тура чемпионата Украины
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня

Неустойчивая погода с грозами и жарой: синоптики дали прогноз на июль

Неустойчивая погода с грозами и жарой: синоптики дали прогноз на июль
14:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Погода в Украине в июле ожидается с жаркими засушливыми периодами. Температура воздуха будет выше средних многолетних значений.

Синоптики напомнили, что июль в Украине является самым теплым месяцем года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями, которые чередуются с жарой. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Средняя месячная температура предполагается +20 +25 тепла (в горах +16 +17 тепла), что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений", - отметили в гидрометцентре.

В то же время, месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.

По данным наблюдений, в июле наибольшая температура была зафиксирована в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях, местами до +40 +41. В горных районах - до +30.

"Среднее месячное количество осадков 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях 103-184 мм", - сообщили в Укргидрометцентре.

Как сообщалось, 30 июня в западных, северных и центральных областях, 1 июля в восточной части Украины кратковременный дождь, гроза, ночью 30 июня в Карпатах и на Закарпатье местами значительный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Погода, Синоптики, Прогноз погоды, Июль.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семейный отдых: Ирина Федишин засветила грудь в объятиях мужа (Фото)
02 Поделка своими руками: самые оригинальные идеи (Фото)
03 Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
04 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
05 Массовая драка во Львове: полиция устанавливает причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Неустойчивая погода с грозами и жарой: синоптики дали прогноз на июль
Грозы и жара: синоптики дали прогноз на июль
Орбан и Зеленский могут встретится в конце июля: в МИД обозначили &quot;красные линии&quot;
МИД: Орбан и Зеленский могут встретится в конце июля
ООС: Под Крымским ранены двое военных ВСУ
ООС: Под Крымским ранены двое военных ВСУ
Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера
Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь