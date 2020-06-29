Неустойчивая погода с грозами и жарой: синоптики дали прогноз на июль

Погода в Украине в июле ожидается с жаркими засушливыми периодами. Температура воздуха будет выше средних многолетних значений.

Синоптики напомнили, что июль в Украине является самым теплым месяцем года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями, которые чередуются с жарой. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Средняя месячная температура предполагается +20 +25 тепла (в горах +16 +17 тепла), что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений", - отметили в гидрометцентре.

В то же время, месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.

По данным наблюдений, в июле наибольшая температура была зафиксирована в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях, местами до +40 +41. В горных районах - до +30.

"Среднее месячное количество осадков 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях 103-184 мм", - сообщили в Укргидрометцентре.

Как сообщалось, 30 июня в западных, северных и центральных областях, 1 июля в восточной части Украины кратковременный дождь, гроза, ночью 30 июня в Карпатах и на Закарпатье местами значительный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.