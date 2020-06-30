ВНО-2020 в Украине - сегодня состоится тестирование по украинскому языку и литературе

Сегодня, 30 июня, состоится внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе. Это второй тест, который будут сдавать украинские абитуриенты.

В этом году для участия зарегистрировалось 369 тысяч 562 человека. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

"Для прохождения теста зарегистрировались 369 562 лица, для которых созданы 24 970 аудиторий в 1522 пунктах тестирования", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбке.

Для участия в тестировании выпускникам с собой необходимо взять обозначенные документы и придерживаться установленных правил.

Абитуриентов на пункты будут пускать только после измерения температуры и только в масках. Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Также от учеников будут требовать, чтобы они держали между собой дистанцию.

"Желаем каждому участнику и участнице в безопасных условиях показать свой лучший результат на ВНО", – пожелали в министерстве.

Следующее тестирование внешнего независимого оценивания состоится:

2 июля - по физике

6 июля - по испанскому, немецкому и французскому языку

7 июля - по английскому языку

9 июля - по истории Украины

13 июля - по биологии

15 июля - по географии

17 июля - по химии

Как сообщалось, основная сессия тестирования ВНО в этом году началась 25 июня, с испита по математике. Тестирование выпускников проходит в условиях карантина в связи с эпидемией коронавируса в Украине.

По всей Украине к сдаче тестов ВНО по математике были не допущены 30 детей из-за высокой температуры.