ВНО-2020 в Украине - сегодня состоится тестирование по украинскому языку и литературе

В этом году для участия зарегистрировалось 369 тысяч 562 человека. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
"Для прохождения теста зарегистрировались 369 562 лица, для которых созданы 24 970 аудиторий в 1522 пунктах тестирования", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбке.
Для участия в тестировании выпускникам с собой необходимо взять обозначенные документы и придерживаться установленных правил.
Абитуриентов на пункты будут пускать только после измерения температуры и только в масках. Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Также от учеников будут требовать, чтобы они держали между собой дистанцию.
"Желаем каждому участнику и участнице в безопасных условиях показать свой лучший результат на ВНО", – пожелали в министерстве.
Следующее тестирование внешнего независимого оценивания состоится:
Как сообщалось, основная сессия тестирования ВНО в этом году началась 25 июня, с испита по математике. Тестирование выпускников проходит в условиях карантина в связи с эпидемией коронавируса в Украине.
По всей Украине к сдаче тестов ВНО по математике были не допущены 30 детей из-за высокой температуры.