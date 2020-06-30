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В Минздраве констатировали резкий рост больных пневмоний в Украине

В Минздраве констатировали резкий рост больных пневмоний в Украине
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
В Украине за период с конца мая по конец июня почти в два раза увеличилось количество заболевших пневмонией.

В Украине наблюдается увеличение уровня госпитализации заболевших COVID-19, также последние время наблюдается рост заболеваемости пневмонией. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Анализируя динамику заболеваемости... в Минздраве анализируем, что у нас происходит от недели к неделе. Если с 18 по 24 мая мы фиксировали, количество госпитализированных было на уровне 749 за неделю, то на прошлой неделе, то есть с 22 по 28 июня, это количество составляет 1410... Я хочу напомнить, что госпитализация происходит исключительно тех людей, которые находятся в средней тяжести или тяжелом состоянии течения болезни. Также у нас быстрый рост по регистрации пневмонии, мы тестируем всех без исключения, у кого есть пневмонии. Если с 18 по 24 мая у нас было 2572 пневмонии, то на прошлой неделе этот показатель составляет 4705", - отметил он.

Covid-19: В трех областях Украины снизилось количество больных, карта эпидемии

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 30 июня, выявлено 706 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 88 выздоровели, сейчас болеет 24 060 человек, что на 606 больше, чем днем ранее.

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Все по теме:

Минздрав, Пневмония, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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