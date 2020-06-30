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Вторник, 30.06.2020

В Украине создают легкий ударный вертолет для армии (Видео)

В Украине создали специальный вертолет-лабораторию для оценки конструктивных и технических решений, которые помогут в создании нового легкого ударного вертолета. Об этом сообщает Defense Express. Базой для лаборатории стал Ми-2МСБ от Мотор Сич, который получил более мощные украинские двигатели АИ-450М-Б, редуктор собственного производства, современную авионику, системы навигации и связи. Специально для оценки всех параметров полета, от аэродинамического сопротивления вооружения до воздействия пороховых газов на работу двигателя, весь вертолет оборудован сенсорами, которые позволяют зафиксировать все необходимые параметры. Для оценки реального использования подвесного вооружения на вертолет были установлены специальные фермы для размещения оружия и подвесных контейнеров в различных конфигурациях, а также симуляторов лобового сопротивления.
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Армия, Мотор Сич, Вертолет, ВСУ.
10:53 Сегодня Телеграф
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