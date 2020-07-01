У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Уменьшительно-ласкательные обращения Леся, Лео, Леон также являются самостоятельными именами. А обращение Лёша считается также краткой формой и мужских имён Алексей, Лель, Олег.

Судьба Леонида во многом определяется его добротой. Мужчине свойственны самые лучшие намерения, для осуществления которых он выбирает ошибочные пути. От того и судьба Леонида не бывает простой и гладкой, особенно если мужчина волей случая обладает властью над другими людьми.

Леонид уверен, что показывать терзающие его душевные муки равнозначно проявлению слабости и недостойно настоящего мужчины. Часто Леонид заботиться только об удовлетворении своих желаний, становясь эгоистичным даже в постели. Но при этом он хорошо разбирается в женской психологии. С одной стороны высокие чувства не чужды этому мужчине. Однако плохо вымытая тарелка или невкусный ужин надолго могут испортить его настроение.

Мужчина, названный именем Леонид, достаточно догадлив и легко воспринимает и осмысливает новую информацию. Кроме того, он довольно трудолюбив и разумен. Интеллектуальные качества он ценит и в других людях. Так и в жены себе он выберет ту, что будет не ниже его по интеллектуальному уровню. Ум в слабом поле не отталкивает мужчину, а, напротив, только привлекает его.

Леониду свойственны твердые нравственные принципы, которые он способен с упрямством отстаивать и защищать. Часто Леонид с детства привыкает заботиться о своем здоровье.

В любви Леонид – гурман. Он любвеобилен, но переменчив, и любить его непросто. Спутница Леонида должна уметь меняться вместе с ним. Обычно свою избранницу мужчина держит в состоянии неуверенности, постоянно ускользая из ее рук. Леонид очень тяжело переносит крушения в любви. Он не представляет себе одинокой жизни. В ухаживаниях мужчина стремителен и импульсивен. Он довольно привлекателен, но увидеть это сможет лишь та женщина, к которой он привык. В бесконечных поисках идеала Леонид часто ввязывается во всевозможные любовные приключения.

Ожидая от жизни с избранницей идеальных отношений, Леонид часто разочаровывается, и брак оказывается недолговечен. Мужчина в семейной жизни приятен, но довольно бесцветен и быстро надоедает. К тому же по воздействием алкоголя может быть неоправданно ревнив.

Среди увлечений Леонида первое место занимают поездки на природу и ночные рыбалки с непременным костром и ухой. Вечера за вкусным угощением и хорошим вином также порадуют мужчину. В общем и целом путь к сердцу Леонида лежит через желудок.

Способности Леонида позволяют ему добиваться успехов в работе журналиста и государственного деятеля. Он ладит с коллегами и начальством, поскольку обладает значительной гибкостью. Самолюбие мужчины, как правило, выражается в желании быть первым в любом деле. Своего он добивается не только дипломатией, но и мягкостью. Однако на рискованном пути Леониду часто не везет. Он легко может стать орудием в руках других.

Поздравления

С днем именин тебя я, Леня, поздравляю,

С чудесным праздником, с днем ангела твоим,

Тебе я счастья, Леня, искренне желаю,

Чтобы здоровым был и был всегда любим.

К тебе беда пусть в двери не стучится,

Нужда и бедность твой обходят дом,

С удачей крепко тебе, Леня, подружиться,

И получать от жизни радость день за днем.

Пусть подождут тебя дела и суета,

Ведь у тебя сегодня, Леня, именины,

Пускай царит вокруг уют и красота,

Пусть ангел твой хранит тебя незримо.

Пусть улыбнется он тебе с небес сейчас

И лучик солнечный пошлет тебе в подарок,

Пусть все тебя поздравят в этот час,

День именин пусть будет памятен и ярок.

Хочу с днем ангела поздравить, Леонид,

Пусть будет день наполнен радостью и светом,

Пусть будет путь тебе любой открыт,

Пусть за тобой успех идет по следу.

Сто лет желаю неприятностей не знать,

Сто лет желаю жить, не унывая,

Надежды, веры, силы духа не терять,

С днем именин тебя, наш Леня, поздравляю!

День ангела пришел, так пусть хранит

Тебя с небес защитник этот, что от Бога,

В день именин тебе желаю, Леонид,

Пусть будет доброю всегда твоя дорога.

Чтобы, идя по ней, нашел все то,

О чем мечтал, что ночью тебе снилось,

Все будет, Леня, в твоей жизни хорошо,

Чтоб пожелания мои скорее сбылись.

С Днем ангела, Лёня, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови.

С именинами Вас, Леонид, поздравляю!

Пусть наполнится жизнь всем, чего не хватало!

Пусть сбываются Ваши надежды, мечты,

Пусть невиданной будет судьба красоты!

И здоровье пусть будет любой крепче стали,

От судьбы, чтоб вовек никогда не устали!

И чтоб в жизни у Вас был родной человек,

Чтобы в мире счастливее были Вы всех!

Желаю я Лёнечке на именины,

Чтоб счастье тебя, мой любимый, нашло.

Чтоб жизнь потекла бесконечно красиво,

И стало бы всё и всегда хорошо.

Пусть ангел тебя сбережёт от несчастья,

Успех и удача помогут во всём.

Не тронет тебя ни беда, ни ненастье,

И радостный свет согревает твой дом.

Леонид, день ангела настал,

Я хочу, чтоб ты счастливым стал,

Пусть с тобой удача рядом будет,

Ласковые, любящие люди,

Я хочу, чтобы тебе везло,

Чтоб плохое все навек ушло.

Счастлив будь, богат и знаменит.