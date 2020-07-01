Карантин: при каких условиях будут закрыты курорты

Максим Степанов сообщил, что в Украине могут ужесточить карантин, если заболеваемость коронавирусом значительно возрастет и медицинская система не сможет справиться с количеством больных.

В Украине могут ввести более жесткие карантинные ограничение. Об этом сегодня завил министр здравоохранения Максим Степанов.

Если заболеваемость COVID-19 резко возрастет и больницы не смогут справиться с количеством больных, то карантин станет более жестким.

"Есть больница, рассчитанная на определенное количество коек, и эти койки все заняты, привозят больного, а места в больнице нет. Конечно, при таком обострении ситуации могут вводиться серьезные дополнительные ограничения, в том числе и жесткий карантин, в котором мы находились практически в полной самоизоляции", - сообщил глава Минздрава на брифинге 1 июля.

Также в МОЗ добавили, что если ситуация будет ухудшаться, то курорты придется закрыть.

На вопрос о полной отмене карантина, Степанов отметил, что это возможно, лишь тогда, когда Минздрав перестанет фиксировать новые случаи заражения коронавирусной болезнью.

"Но сейчас цифры говорят обратное, так как украинцы легкомысленно относятся к соблюдению карантина, мы наблюдаем значительный рост количества заболевших в нашей стране", - добавил Степанов.

В Минздраве в очередной раз привали украинцев соблюдать карантинные ограничения: носить маски, пользоваться дезинфекторами, соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, за минувшие сутки в стране коронавирусом заболели еще 664 человека. 30 июня президент Украины Владимир Зеленский отмети, что в стране моет начаться вторая волна эпидемии и медицине нужно быть готовым ко всему.