Кабмин выделит 305 млн на жилье для военных

"Вопрос, вынесенный сегодня на правительство, - это выделение средств для украинских военных и их семей.
Речь идет о военнослужащих, которые участвовали в отражении вооруженной агрессии России на Донбассе и во время этой войны получили ранения.
305 миллионов гривень пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семей", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что такое решение правительства - не только о социальных обязательствах, но и о национальной безопасности страны.
Шмыгаль также отметил, что 5 июля исполняется 6 лет со времени, когда военные ВСУ освободили от пророссийских боевиков украинские города Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Глава правительства поблагодарил украинских военных за защиту государства.