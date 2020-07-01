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Пенсию теперь будет легче получить: В ПФУ ввели новую услугу по назначению выплат

Пенсию теперь будет легче получить: В ПФУ ввели новую услугу по назначению выплат
16:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
Пенсионный фонд Украины ввел услугу автоматического назначения пенсии. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"С 1 июля Пенсионный фонд Украины внедрил новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии. Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заблаговременно и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных.

В ПФУ обращают внимание, что услуга предоставляется средствами веб-портала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

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Так, пользователь, который не является пенсионером и который авторизовался на веб-портале Фонда с помощью КЭП заполняет атрибуты анкеты (заявление; общие данные; данные документа, удостоверяющего личность, адрес проживания и регистрации; данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения), прилагает сканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения его права на определенные доплаты и льготы) и подписывает анкету-заявление КЭП и направляет ее в орган Фонда.

По результатам обработки анкеты - заявления пользователь получит информацию об автоматическом назначении пенсии, на дату такого назначения и размер пенсии с помощью СМС сообщения, средствами веб-портала и через мобильное приложение.

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Все по теме:

Украина, ПФУ, Финансы, Пенсии, Выплаты.

Автор:

Телеграф
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