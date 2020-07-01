Гослес: ни одного разрешения на экспорт леса-кругляка мы не выдавали

Государственное агентство лесных ресурсов Украины официально сообщает, что ни одно из государственных предприятий лесной отрасли не проводит реализацию за пределы Украины деловой древесины в необработанном виде (леса-кругляка). Об этом сообщает Гослесагентство.

"Учитывая указанное, видео, что появилось в сети Интернет, с якобы необработанной древесиной в Черновицкой области, является манипулятивным и дискредитирует деятельность Гослесагентства.

Гослесагентство не выдавало ни одного сертификата о происхождении древесины для экспорта ни одному из государственных предприятий лесной отрасли Украины или частном экспортеру", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" о временном запрете экспорта лесоматериалов в необработанном виде" от 9 апреля 2015 года временно сроком на 10 лет, запрещен вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта лесоматериалов необработанных древесных пород, кроме сосны, - с 1 ноября 2015 года, а сосны - с 1 января 2017 года.

"Стоит отметить, что через территорию Черновицкой области проходят транзитные маршруты, в том числе, железнодорожные, в Румынию.

Поэтому вероятно, что лесоматериалы, которые были сняты в Черновцах, перевозились транзитом из Республики Беларусь в соседнее государство", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, на Буковине блокировали нелегальный экспорт древесины на 2,5 млн грн.