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Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Пандемия: за сутки обнаружено почти 200 тысяч инфицированных

Пандемия: за сутки обнаружено почти 200 тысяч инфицированных
Обновлено 06:17 Сегодня Телеграф УНН
По состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 515 646. В свою очередь, выздоровели 5 451 472 человека. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 10 664 433 человек инфицированы. 1 июля в мире подтвердили более 196 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 685 806), Бразилия (1 448 753), Россия (653 479), а также Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика, Иран, Пакистан, Франция, Турция и Германия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (128 061), Бразилии (60 632), Великобритании (43 991), а также в Италии, Франции, Мексике и Испании. В Китае всего — 4,641.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 44 998 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1173 — летальные.

Цифровое противодействие COVID-19: Украина поддержала Глобальную декларацию

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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