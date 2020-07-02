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Как доехать к морю: Укрзализныця запустила шесть поездов до курортных городов

Как доехать к морю: Укрзализныця запустила шесть поездов до курортных городов
Обновлено 10:08 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Укрзализныця открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования в направлении Херсона, Бердянска и Новоалексеевки.

Укрзализныця открыла продажу билетов на шесть поездов к морским курортам.   Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, поезд №375/376 Харьков-Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля.

Поезд №86/85 Львов-Новоалексеевка отправится из Львова 5 июля, из Новоалексеевки - 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября - через день.

Поезд №88/87 Ковель-Новоалексеевка будет ходить из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки - с 8 июля через день по четным.

Поезд №110/109 Львов-Херсон будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля.

Поезд №261/262 Харьков-Бердянск начнет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска - с 4 июля по 6 сентября по четным дням.

Поезд №282/281 Хмельницкий-Геническ будет ходить из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.

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Укрзализныця, Херсон, Бердянск, Поезда.

Автор:

Телеграф
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