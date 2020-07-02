ТОП 7 шагов на пути к новой и счастливой жизни

Разумеется, в нашей голове постоянно роятся различные мысли, и курировать их все просто нереально. Но существуют особые установки, которые усиливают внутренний негатив. Вот именно их нужно держать на особом контроле, а по возможности сразу же отсекать.

Многие считают, начав мыслить в позитивном ключе, что жизнь сразу изменится. Однако не стоит забывать, что негативные мысли могут возвращаться. Дать отпор негативу помогут простые советы, настраивающие на счастливую жизнь.

Далеко не каждый человек может взять и избавиться от негативного мышления, но постепенно заменить мысли на положительные доступно каждому. Для устойчивого результата у экспертов есть отличные методы, которые помогут отразить негатив и начать путь к счастливой жизни.

Как формируются негативные мысли и установки

Отрицательные мысли бессознательно появляются в нашей голове, обычно они считаются абсурдными и вынуждают чувствовать себя подавлено. Впоследствии эти мысли трансформируются в негативные установки, которые усложняют жизнь. Как выявить мысленный негатив?

Мы начинаем обобщать: если мысль содержит такие слова, как "ничего", "все", "никогда", не стоит остро на нее реагировать. Ее цель — обесценить возможности, достижения и т. д.

Мы начинаем драматизировать: "как это ужасно", "какой кошмар", "со мной не случалось ничего хуже, чем это"...

Мы начинаем предсказывать будущее: "у меня ничего не получится". Мысль заставляет определить событие, которое не произошло.

Мы начинаем винить себя: "мой муж ушел от меня, уверена, это моя вина"...

Мы начинаем читать чужие мысли: "я ей не перезвонил, готов поспорить, она меня ненавидит".

Начало новой жизни: 7 шагов, чтобы перестать думать негативно

1. Ведите дневник своих мыслей. Первый шаг на пути к позитивному мышлению — это осознание присутствия негатива, который навязчиво беспокоит вас. Если вы научитесь подмечать его и отдавать отчет в том, почему он вас посещает, у вас появится возможность оценить угрозу и подавить ее.

2. Ищите альтернативу негативу. Осознание негативных мыслей ведет к пониманию, что именно эти мысли, которые вы в другое время сочли бы реальными, всего лишь надуманные страхи. Избавиться от них поможет альтернатива. Например, вы подумали: "этот разговор будет кошмарным". Изменить мысль можно таким образом: "может быть, я и не идеальный человек, но я могу показать себя с лучшей стороны".

3. Не думайте за других. Многие иррациональные страхи преследуют нас по причине, что мы стараемся угадать чужие мысли. К примеру, если подмечаем, что человек с нами не поздоровался, начинаем думать: "это все потому, что я ей (ему) не приятен". Если у вас нет телепатических способностей, то не стоит доверять таким догадкам. Думайте объективно.

4. Выбросите отрицательные мысли в мусорное ведро. В процессе научных исследований было замечено, что отрицательные установки и мысли, записанные на листке, а после скомканные и выброшенные в мусорку, реально избавляют от внутреннего беспокойства. Эти действия на бессознательном уровне обозначают установки как ненужные и бесполезные.

5. Общайтесь со счастливыми людьми. Негатив заразителен, точно также как и позитив. Избегайте токсичных людей, которые вредят своим негативом не только себе, но и вам. Вместо этого найдите людей, которые дарят приятные эмоции. Они могут научить вас видеть мир с солнечной стороны.

6. Наслаждайтесь счастливыми моментами. Негативное восприятие основано на нежелании наслаждаться прекрасными вещами. Не стоит принижать себя и свои успехи. Учитесь радоваться мелочам. Медитативная практика "солнечный день" поможет вам в этом преуспеть.

7. Фокусируйтесь на позитивных аспектах. Очень легко уйти в размышления об отрицательных моментах жизни, причем настолько, что позитивные события блекнут на этом фоне. В жизни всегда все поровну: и счастья, и проблем. Трудность лишь в том, что иногда сложно переключиться с плохого на хорошее.

Как только вы научитесь контролировать свои мысли и настроитесь на позитив, будет проще начать новую счастливую жизнь. А для того, чтобы позитивное мышление закрепилось, практикуйте эту технику 21 день.