Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Казахстан и Украина обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Казахстан и Украина обсудили торгово-экономическое сотрудничество
ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"
ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"
Арум назвал точную дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
Арум назвал точную дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
Астрономы нашли центр тяжести Солнечной системы
Астрономы нашли центр тяжести Солнечной системы

Резников рассказал, сколько РФ ежегодно тратит на Крым и ОРДЛО

Резников рассказал, сколько РФ ежегодно тратит на Крым и ОРДЛО
16:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com
Россия ежегодно тратит около 5 млрд долларов на войну и зарплаты представителям оккупационных администраций Крыма и Донбасса.

Около 1,3 млрд долларов уходит на зарплаты и до 3,7 млрд долларов - на войну.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил во время пресс-конференции на тему: "Синхронизация действий органов власти по вопросам деоккупации Крыма и Севастополя".

"Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на временно оккупированном Донбассе и в Крыму.

Казахстан и Украина обсудили торгово-экономическое сотрудничество

По нашим данным - это 1,3 млрд долларов в год на гражданские дела.

И, по нашей информации, до 3,7 млрд долларов в год - на войну, на военные вопросы. То есть, в среднем 5 млрд в год", - заявил Резников.

Он добавил, что финансирование осуществляется в разные способы, в том числе и через банки, которые находятся вне пределов РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, РФ, Донбасс, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Употребили в пищу сырое мясо сурка: в азиатской стране вспышка бубонной чумы
02 Зубная боль: как помочь самому себе
03 Напитки, которые противопоказаны мужчинам после 50 лет
04 Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
05 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поправки в Конституцию РФ: Кремль назвал триумфом результаты голосования
Кремль назвал триумфом результаты референдума
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили
Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь