Резников рассказал, сколько РФ ежегодно тратит на Крым и ОРДЛО

Россия ежегодно тратит около 5 млрд долларов на войну и зарплаты представителям оккупационных администраций Крыма и Донбасса.

Около 1,3 млрд долларов уходит на зарплаты и до 3,7 млрд долларов - на войну.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил во время пресс-конференции на тему: "Синхронизация действий органов власти по вопросам деоккупации Крыма и Севастополя".

"Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на временно оккупированном Донбассе и в Крыму.

По нашим данным - это 1,3 млрд долларов в год на гражданские дела.

И, по нашей информации, до 3,7 млрд долларов в год - на войну, на военные вопросы. То есть, в среднем 5 млрд в год", - заявил Резников.

Он добавил, что финансирование осуществляется в разные способы, в том числе и через банки, которые находятся вне пределов РФ.