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Для "восстановления диалога": Совет Церквей написал Разумкову письмо

Для "восстановления диалога": Совет Церквей написал Разумкову письмо
Обновлено 23:18 Чт, 2 Июль 2020 Телеграф Украинская правда
Всеукраинский Совет Церквей зовет Дмитрия Разумкова на встречу из-за ряда законопроектов.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций инициирует встречу с председателем парламента Дмитрием Разумковым для "восстановления диалога и налаживание постоянного взаимодействия" парламента с религиозным сообществом.

Сообщает пресс-служба ВСЦиРО.

В письме к Дмитрию Разумкову Совет Церквей приводит перечень наиболее резонансных законодательных инициатив, которые требуют надлежащего общественного обсуждения.

"Досадно констатировать, что замечания к проекту закона о СМИ, направленные Советом Церквей в профильный Комитет, остались без внимания, а делегированных нами представителей не пригласили к участию в соответствующей рабочей группе.

При этом некоторые комитеты не желают приглашать на заседания представителей общественности, несмотря на резонанс и общественный интерес по отдельным законопроектам. Подобная ситуация имела место и с другими законодательными инициативами, которые рассматривались Верховной Радой без учета замечаний религиозной общины.

Также особым резонансом отзываются в обществе законопроекты № 3316, № 3316-2 и № 3316-3 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, в которых задекларировано намерение противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Однако за этим намерением скрывается продвижения в законодательство Украины гендерной идеологии, которая несет в себе риски ограничения конституционного права граждан на свободу мысли и выражения.

Отсутствие диалога и взаимодействия между Верховной Радой и религиозным сообществом вредит прежде всего качества законов, которые рассматриваются без надлежащего общественного обсуждения. Такая ситуация подрывает основы партнерских отношений между государством и религиозными организациями, формировались на протяжении последних 25 лет".

Напомним, 1 июля комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о СМИ.

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Церковь, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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