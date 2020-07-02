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"Дело Хизб ут-Тахрир": "Суд" отклонил апелляцию на продление ареста крымскотатарского активиста

"Дело Хизб ут-Тахрир": "Суд" отклонил апелляцию на продление ареста крымскотатарского активиста
23:31 Чт, 2 Июль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Апелляционная жалоба адвоката Евгения Егорочкина на продление ареста Алиму Каримову была отклонена.

Так называемый верховный суд в оккупированном Крыму отклонил апелляционную жалобу на продление ареста фигуранту второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Алиму Каримову.

Об этом в Facebook сообщает Крымская солидарность.

"Апелляционная жалоба адвоката Евгения Егорочкина на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей фигуранту второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Алиму Каримову оставлена без удовлетворения", - отмечается в сообщении.

Слушание проходило в открытом режиме с помощью видеоконференцсвязи из СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где содержится сейчас Каримов. Судебная коллегия принимала участие в заседании из Третьего Кассационного суда в городе Сочи.

Как сообщил адвокат Каримова, его подзащитный чувствует себя хорошо, "активно выступал в суде".

"Нам дали возможность пообщаться по видеоконференцсвязи. Установлено, что Каримов чувствует себя хорошо, передаёт всем привет. Активно и ярко выступал в суде", - прокомментировал адвокат.

Алим Каримов был задержан и арестован 27 марта 2019 года после массовых обысков в Крыму, когда были арестованы 24 человека, ставшие впоследствии фигурантами второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир". Ему вменяется ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации") и грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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Крым, Суд.

Автор:

Телеграф
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