Зеленский отменил уголовную ответственность за нетрезвое вождение

Водители, которых задержали в нетрезвом виде на протяжении последних двух дней, будут отвечать за преступление по административному законодательству.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 2 июля, вернул в парламент со своей подписью закон, отменяющий уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, который вступил в действие накануне.

Об этом говорится на странице закона на сайте Верховной Рады.

Законопроект об уголовной ответственности приняли еще осенью 2018 года и он должен был вступить в силу 1 января 2020-го, но парламент отложил это на 6 месяцев, до 1 июля.

Поэтому с 1 июля он вступил в силу, поскольку новый, который уголовную ответственность отменяет, глава государства тогда еще не подписал. Фактически теперь он будет отменен.

Уголовная ответственность касается не только нетрезвого вождения, но и допуска за руль пьяного водителя, отказа водителя пройти медосмотр на степень опьянения, употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.

Накануне, 1 июля, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что 60% всех правонарушений теперь будут проходить через институт уголовных проступков и следствие будет занимать лишь несколько месяцев.

А заместитель председателя Национально - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе отметил, что до принятия закона один следователь в своем производстве мог рассматривать одновременно от 300 до 500 дел. Это приводило к тому, что права граждан не всегда обеспечивались и не было возмещения причиненного преступлением вреда.

Согласно законодательству, законы в Украине не имеют обратного действия, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Поэтому те водители, которых задержали на нетрезвом вождении в течение последних двух дней, будут отвечать за преступление по административному законодательству.