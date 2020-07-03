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День Мефодия: народные приметы и запреты 3 июля

День Мефодия: народные приметы и запреты 3 июля

День Мефодия: народные приметы и запреты 3 июля
Обновлено 07:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В народном календаре 3 июля – Мефодий Перепелятник, паутинный день, праздник перепелятников, погодоуказатель. В этот день охотились на перепелов. Если удавалось поймать хоть одну птицу, то весь год охота будет удачной.

Традиции и обычаи дня

Этот день был праздником любителей перепелиного промысла. Уже почти поспели хлеба и в полях изобилие птиц, поэтому охота на них считалась легкой. Охотники с нетерпением ждали начало сезона, но в это время ходить с ружьем в лес и поле ещё запрещалось. Поэтому крестьяне пока лишь загадывали о будущей охоте. На Мефодия каждый охотник стремился поймать хоть одну птицу. Именно поймать, а не подстрелить. Тогда, согласно поверью, весь год охота будет успешной. Небывалую удачу во всех делах сулила встреча с белым перепелом.

Знахари в этот день охотникам раздавали комоку-траву, которую собирали во время Петрова поста. Отправлялись за травой на заходе солнца. Её сушили и хранили в коровьих пузырях. Верили, что ружье, окуренное этой травой, стреляет без промаху и приносит удачу охотнику. Однако получить волшебную траву было непросто. Знахари давали её только тем охотникам, которые им приглянулись.

Дети на Мефодия обращались к лесному эху, загадывая о предстоящей погоде. "Гнилая колода, гнилая колода, будет завтра погода? Если будет – отгукнись, а не будет – заикнись" ‒ кричали ребятишки. Если слышался чистый и звонкий отголосок, то ближайшие дни будут теплыми и ясными, неясный отголосок – быть дождю.

По мнению наших предков, эхо – это голос нечистой силы. Если его слышали у воды, то это отзывался водяной, в лесу – леший, у домов – домовой, у овин – овинник, у бань – банник.

Ещё 3 июля наблюдали за пауками. С давних пор подмечено, что они лучше любого барометра угадывают погоду за два-три дня:

  • если паук не раскидывает свои сети для ловли насекомых, то будет дождь или сильный ветер;

  • перед наступлением непогоды пауки нередко сами уничтожают сотканную ими паутину и поспешно прячутся в щели;

  • увидели паука за работой – значит, погода в ближайшее время наладится;

  • если паук плетет сети с особым старанием, то наступают ясные и солнечные дни.

Приметы на 3 июля

На Мефодия дождь - идти ему еще сорок дней.

Паук снова плетет паутину - перемена погоды к лучшему.

Если пауки не плетут паутину и даже уничтожают старую - впереди затяжное ненастье с сильными ветрами.

Если пауки старательно плетут паутину - теплая и солнечная погода простоит еще несколько дней.

Если муравьи прячутся в муравейник - жди сильного ветра.

Знаменательные события в истории: 3 июля 2020 года

Если лебеди кричат вечером - жди ненастья.

Как наладится дождик лить - рожь повалит, горох отяжелит, вечерами станет мглисто, зябко да комаристо.

Летят тенета - удачная охота.

Перепела прилетают близко к деревне - к суровой зиме.

Перепел беспрестанно кричит - к дождю.

Толстая паутина дождь предвещает, охоту на перепелов укрощает.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, День Мефодия.

Автор:

Телеграф
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