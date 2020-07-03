У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

3 июля празднует свои именины Инна. Имя Инна в переводе с латинского языка означает "бурный поток", "плавать", "течь, протекать", "плавающая".

Женщине с именем Инна свойственны такие качества, как лёгкость, простота, надёжность, она как будто излучает свет. Она, скорее, сангвиник, но не умеющий быть напористым, а наоборот, всегда весёлый и чуточку легкомысленный. Инна позиционирует себя независимой женщиной, у которой всегда присутствует своё мнение.

Инна умеет приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Она не склонна таить обиды, и это, как правило, помогает ей избежать лишних трудностей и проблем. Инна часто бывает принципиальной и даже упрямой, она всегда стремится быть пунктуальной и обязательно сделает то, что обещает или наметила. Она никогда не проводит время впустую, так как не желает пропустить ничего важного и интересного в своей жизни.

Инна по складу ума аналитик, поэтому стремится выбрать такую профессию, которая бы была ей по душе. Если Инна поняла, что имеет какие-нибудь способности, она будет развивать их, и они станут смыслом ее жизни. В таком случае, она может даже отказаться от возможности создать семью либо иметь деньги и комфорт. А если все-таки она постарается соединить талант и брак, то близкие люди отойдут на второй план. Мужу придется взять на себя все домашние заботы, а также постоянно показывать Инне, как он восхищается ею. Она может стать прекрасным работником медицины, журналистом, инженером, занять свое место в сфере торговли или стать успешным фоторепортером. Если вдруг Инна увлечется какой-то работой, то она способна относительно спокойно сменить прежний род деятельности и полностью посвятить себя новой.

Инна всегда очень привлекательна. С нежностью и лаской относится к мужчинам. Приоритет отдает мужчинам, имеющим хороший жизненный опыт. Она очень ревнива, а в любовных отношениях предпочитает занимать доминирующее положение. Вступив в брак, живет семейной жизнью недолго, а после развода большее никогда не станет чьей-нибудь женой. Счастливой Инна может стать только рядом с честным и откровенным мужчиной. В семье она стремится быть преданной мужу и заботливой по отношению к детям. Однако, когда дети вырастают, Инна порой не находит с ними общего языка. Никогда не станет жить в одном доме со свекровью.

Инна совершенно не склонна к проявлениям депрессии. Она полностью самостоятельная личность, которая абсолютно не нуждается в руководстве со стороны. Но свое мнение никогда не станет навязывать другим. Старается проявлять терпимость и снисходительность к порокам и слабостям других людей.

Поздравления

Инночка, желаю тебе много

Улыбок, солнца, радости, тепла!

И счастья нереального, большого,

Чтоб ты, как будто розочка, цвела!

Желаю, чтобы каждое мгновение

Дарило только радость и тепло,

Пускай отличным будет настроение,

Чтоб в жизни тебе, Инночка, везло!

Инна, будь веселой и счастливой,

Иногда — задорной и взрывной,

А порою — ласковой и милой,

В общем, Инна, просто будь собой!

Оставайся истинною леди,

Будь с удачей, Инночка, на ты,

Чтобы стать успешней всех на свете,

Чтоб твои исполнились мечты!

Дорогая наша Инна,

Поздравленья принимай,

Каждый новый день всегда ты

Лишь с улыбкою встречай,

Мы тебе любви желаем,

Позитива и тепла,

Мы хотим, чтоб ежедневно

Ты счастливою была!

Пусть доход несет работа,

Нежность и любовь — мужчина.

Будет все пусть гармонично

В твоей жизни славной, Инна.

Пусть задумки удаются,

Ладятся пускай дела,

Я тебе желаю счастья,

Процветания, добра.

Будь загадочной, манящей,

Ослепительной, хмельной,

Неожиданной, роскошной,

Собранной и деловой.

Спешу сегодня я

Тебя поздравить Инна

«Сильная вода» —

Твое значит имя.

Желаю, чтобы жизнь была

Рекою полноводной,

Чтоб ты преград не знала,

Жила легко, свободно.

Пусть на волнах качает

Море позитива,

Судьбы тебе желаю

Доброй и счастливой.

Поздравляю тебя, Инна,

И желаю для тебя,

Чтобы все печали в жизни

Смыла сильная вода.

Чтоб преград не замечая,

Шла дорогою прямой,

Роли, чтоб не выбирала

И была сама собой.

Чтоб уверенно и твердо

На своем стояла ты,

И судьба твоя послушно

Исполняла все мечты.

Милая Инна, тебя поздравляю,

Пусть сбудется все,

О чем ты мечтаешь.

Наполнится жизнь пусть

Твоя позитивом,

Чтоб шла ты по ней

Молодой и красивой.

Чтоб счастье тебя

В объятия ловило

И в жизни прекрасно

Все у тебя было.