У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Женщине с именем Инна свойственны такие качества, как лёгкость, простота, надёжность, она как будто излучает свет. Она, скорее, сангвиник, но не умеющий быть напористым, а наоборот, всегда весёлый и чуточку легкомысленный. Инна позиционирует себя независимой женщиной, у которой всегда присутствует своё мнение.
Инна умеет приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Она не склонна таить обиды, и это, как правило, помогает ей избежать лишних трудностей и проблем. Инна часто бывает принципиальной и даже упрямой, она всегда стремится быть пунктуальной и обязательно сделает то, что обещает или наметила. Она никогда не проводит время впустую, так как не желает пропустить ничего важного и интересного в своей жизни.
Инна по складу ума аналитик, поэтому стремится выбрать такую профессию, которая бы была ей по душе. Если Инна поняла, что имеет какие-нибудь способности, она будет развивать их, и они станут смыслом ее жизни. В таком случае, она может даже отказаться от возможности создать семью либо иметь деньги и комфорт. А если все-таки она постарается соединить талант и брак, то близкие люди отойдут на второй план. Мужу придется взять на себя все домашние заботы, а также постоянно показывать Инне, как он восхищается ею. Она может стать прекрасным работником медицины, журналистом, инженером, занять свое место в сфере торговли или стать успешным фоторепортером. Если вдруг Инна увлечется какой-то работой, то она способна относительно спокойно сменить прежний род деятельности и полностью посвятить себя новой.
Инна всегда очень привлекательна. С нежностью и лаской относится к мужчинам. Приоритет отдает мужчинам, имеющим хороший жизненный опыт. Она очень ревнива, а в любовных отношениях предпочитает занимать доминирующее положение. Вступив в брак, живет семейной жизнью недолго, а после развода большее никогда не станет чьей-нибудь женой. Счастливой Инна может стать только рядом с честным и откровенным мужчиной. В семье она стремится быть преданной мужу и заботливой по отношению к детям. Однако, когда дети вырастают, Инна порой не находит с ними общего языка. Никогда не станет жить в одном доме со свекровью.
Инна совершенно не склонна к проявлениям депрессии. Она полностью самостоятельная личность, которая абсолютно не нуждается в руководстве со стороны. Но свое мнение никогда не станет навязывать другим. Старается проявлять терпимость и снисходительность к порокам и слабостям других людей.
Поздравления
Инночка, желаю тебе много
Улыбок, солнца, радости, тепла!
И счастья нереального, большого,
Чтоб ты, как будто розочка, цвела!
Желаю, чтобы каждое мгновение
Дарило только радость и тепло,
Пускай отличным будет настроение,
Чтоб в жизни тебе, Инночка, везло!
Инна, будь веселой и счастливой,
Иногда — задорной и взрывной,
А порою — ласковой и милой,
В общем, Инна, просто будь собой!
Оставайся истинною леди,
Будь с удачей, Инночка, на ты,
Чтобы стать успешней всех на свете,
Чтоб твои исполнились мечты!
Дорогая наша Инна,
Поздравленья принимай,
Каждый новый день всегда ты
Лишь с улыбкою встречай,
Мы тебе любви желаем,
Позитива и тепла,
Мы хотим, чтоб ежедневно
Ты счастливою была!
Пусть доход несет работа,
Нежность и любовь — мужчина.
Будет все пусть гармонично
В твоей жизни славной, Инна.
Пусть задумки удаются,
Ладятся пускай дела,
Я тебе желаю счастья,
Процветания, добра.
Будь загадочной, манящей,
Ослепительной, хмельной,
Неожиданной, роскошной,
Собранной и деловой.
Спешу сегодня я
Тебя поздравить Инна
«Сильная вода» —
Твое значит имя.
Желаю, чтобы жизнь была
Рекою полноводной,
Чтоб ты преград не знала,
Жила легко, свободно.
Пусть на волнах качает
Море позитива,
Судьбы тебе желаю
Доброй и счастливой.
Поздравляю тебя, Инна,
И желаю для тебя,
Чтобы все печали в жизни
Смыла сильная вода.
Чтоб преград не замечая,
Шла дорогою прямой,
Роли, чтоб не выбирала
И была сама собой.
Чтоб уверенно и твердо
На своем стояла ты,
И судьба твоя послушно
Исполняла все мечты.
Милая Инна, тебя поздравляю,
Пусть сбудется все,
О чем ты мечтаешь.
Наполнится жизнь пусть
Твоя позитивом,
Чтоб шла ты по ней
Молодой и красивой.
Чтоб счастье тебя
В объятия ловило
И в жизни прекрасно
Все у тебя было.