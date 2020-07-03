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Карантиные ограничения: Во Львове запретили работу ночных клубов

Карантиные ограничения: Во Львове запретили работу ночных клубов
09:28 Сегодня Телеграф УНИАН
Комиссия Львова по вопросам ТЭБ и ЧС, учитывая ситуацию с распространением COVID-19 в городе, приняла решение запретить работу ночных развлекательных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Заведениям общественного питания рекомендуют организовать свою работу до 22:00 для предотвращения распространения вируса.

"Запретить работу ночных развлекательных заведений в условиях продления карантина по предотвращению распространению эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на территории г. Львова, г. Винники, пгт Брюховичи и пгт Рудное", — говорится в решении комиссии.

Также комиссия рекомендует заведениям общественного питания организовать свою работу до 22:00 для предотвращения распространения вируса.

В мире от COVID-19 вылечились более шести миллионов человек

Как сообщалось, в позапрошлые сутки в Украине COVID-19 подтвердили у 889 людей — а в целом за время эпидемии зарегистрировали 45 887 случаев инфицирования среди украинцев. Больше всего заболевших зарегистрировали в Львовской области – 152, Киеве - 104, Ривненской области - 93, в Закарпатской области - 85 и в Волынской области - 81.

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Украина, Львов, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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