Пандемия СOVID-19: В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания СOVID-19 зарегистрировано во Львовской области - 153, городе Киев - 105 и Закарпатской области - 80", - сказал Максим Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине 46 763 случаев COVID-19: новых за сутки - 876, выздоровели - 20558 (+505 за сутки), умерло - 1212 (+27), подозрения - 92421 (+1 245).
В общем случаи выявлено:
- Винницкая область - 1915 (+20);
- Волынская область - 2571 (+63);
- Днепропетровская область - 1103 (8);
- Донецкая область - 599 (+37);
- Житомирская область - 1435 (+14);
- Закарпатская область - 3126 (+80);
- Запорожская область - 579 (+3);
- Ивано-Франковская область - 2544 (+55);
- Кировоградская область - 653 (+3);
- г. Киев - 5347 (+105);
- Киевская область - 2702 (+47);
- Львовская область - 5883 (+153);
- Луганская область - 84 (1);
- Николаевская область - 450 (+3);
- Одесская область - 1792 (+56);
- Полтавская область - 322 (+2);
- Ровенская область - 3950 (+73);
- Сумская область - 304 (+2);
- Тернопольская область - 1990 (+32);
- Харьковская область - 2255 (+48);
- Херсонская область - 195 (+1);
- Хмельницкая область - 822 (+14);
- Черновицкая область - 4935 (+41);
- Черкасская область - 653 (8);
- Черниговская область - 554 (7).
Как сообщалось, в Украине уже 46,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 876.