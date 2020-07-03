Пандемия СOVID-19: В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных

Наибольшее количество больных коронавирусной болезнью СOVID-19 в Украине за сутки зафиксировали во Львовской и Закарпатской областях, а также в городе Киев. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания СOVID-19 зарегистрировано во Львовской области - 153, городе Киев - 105 и Закарпатской области - 80", - сказал Максим Степанов.

По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине 46 763 случаев COVID-19: новых за сутки - 876, выздоровели - 20558 (+505 за сутки), умерло - 1212 (+27), подозрения - 92421 (+1 245).

В общем случаи выявлено:

Винницкая область - 1915 (+20);

Волынская область - 2571 (+63);

Днепропетровская область - 1103 (8);

Донецкая область - 599 (+37);

Житомирская область - 1435 (+14);

Закарпатская область - 3126 (+80);

Запорожская область - 579 (+3);

Ивано-Франковская область - 2544 (+55);

Кировоградская область - 653 (+3);

г. Киев - 5347 (+105);

Киевская область - 2702 (+47);

Львовская область - 5883 (+153);

Луганская область - 84 (1);

Николаевская область - 450 (+3);

Одесская область - 1792 (+56);

Полтавская область - 322 (+2);

Ровенская область - 3950 (+73);

Сумская область - 304 (+2);

Тернопольская область - 1990 (+32);

Харьковская область - 2255 (+48);

Херсонская область - 195 (+1);

Хмельницкая область - 822 (+14);

Черновицкая область - 4935 (+41);

Черкасская область - 653 (8);

Черниговская область - 554 (7).

Как сообщалось, в Украине уже 46,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 876.