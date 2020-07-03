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Пятница, 03.07.2020
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Пандемия СOVID-19: В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных

Пандемия СOVID-19: В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных
09:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Наибольшее количество больных коронавирусной болезнью СOVID-19 в Украине за сутки зафиксировали во Львовской и Закарпатской областях, а также в городе Киев. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания СOVID-19 зарегистрировано во Львовской области - 153, городе Киев - 105 и Закарпатской области - 80", - сказал Максим Степанов.

По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине 46 763 случаев COVID-19: новых за сутки - 876, выздоровели - 20558 (+505 за сутки), умерло - 1212 (+27), подозрения - 92421 (+1 245).

В общем случаи выявлено:

Коронавирус в Украине: за сутки - 876 новых случаев COVID-19

  • Винницкая область - 1915 (+20); 
  • Волынская область - 2571 (+63);
  • Днепропетровская область - 1103 (8);
  • Донецкая область - 599 (+37);
  • Житомирская область - 1435 (+14);
  • Закарпатская область - 3126 (+80);
  • Запорожская область - 579 (+3);
  • Ивано-Франковская область - 2544 (+55);
  • Кировоградская область - 653 (+3);
  • г. Киев - 5347 (+105);
  • Киевская область - 2702 (+47);
  • Львовская область - 5883 (+153);
  • Луганская область - 84 (1);
  • Николаевская область - 450 (+3);
  • Одесская область - 1792 (+56);
  • Полтавская область - 322 (+2);
  • Ровенская область - 3950 (+73);
  • Сумская область - 304 (+2);
  • Тернопольская область - 1990 (+32);
  • Харьковская область - 2255 (+48);
  • Херсонская область - 195 (+1);
  • Хмельницкая область - 822 (+14);
  • Черновицкая область - 4935 (+41);
  • Черкасская область - 653 (8);
  • Черниговская область - 554 (7).

Как сообщалось, в Украине уже 46,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 876.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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