Медреформа в Украине: в Минздраве создали медицинский совет

"Вчера, согласно приказу, был создан медицинский совет при Минздраве из лучших специалистов нашей страны: по инфекционным заболеваниям, специалистов по кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицине.
В состав вошли, в том числе, и главные врачи различных больниц разного уровня - областные, районные больницы, специалисты по семейной медицине.
Любые движения в нашей реформе,любое создание системы здравоохранения, системы оказания медицинской помощи возможно только со специалистами отрасли", - сказал Степанов.
По его словам, основными задачами медицинского совета являются разработка и внесение министру здравоохранения предложений по реформированию системы здравоохранения, предоставление предложений по определению приоритетов по использованию международной технической помощи, бенефициаром которой определен Минздрав для внедрения реформ, предоставление предложений по внедрению в практику учреждений здравоохранения новых и существующих медицинских технологий, анализ приоритетных направлений развития системы здравоохранения и результатов научных исследований.