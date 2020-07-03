Медреформа в Украине: в Минздраве создали медицинский совет

При Министерстве здравоохранения создали медицинский совет, в который вошли отечественные специалисты по различным направлениям медицины. Об этом на брифинге 3 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вчера, согласно приказу, был создан медицинский совет при Минздраве из лучших специалистов нашей страны: по инфекционным заболеваниям, специалистов по кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицине.

В состав вошли, в том числе, и главные врачи различных больниц разного уровня - областные, районные больницы, специалисты по семейной медицине.

Любые движения в нашей реформе,любое создание системы здравоохранения, системы оказания медицинской помощи возможно только со специалистами отрасли", - сказал Степанов.

По его словам, основными задачами медицинского совета являются разработка и внесение министру здравоохранения предложений по реформированию системы здравоохранения, предоставление предложений по определению приоритетов по использованию международной технической помощи, бенефициаром которой определен Минздрав для внедрения реформ, предоставление предложений по внедрению в практику учреждений здравоохранения новых и существующих медицинских технологий, анализ приоритетных направлений развития системы здравоохранения и результатов научных исследований.