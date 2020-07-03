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ЦОЗ: Украина находится в зоне высокого риска вспышки полиомиелита

ЦОЗ: Украина находится в зоне высокого риска вспышки полиомиелита
14:54 Сегодня Телеграф УНИАН
Украина находится в зоне высокого риска вспышки полиомиелита. Об этом сообщается на Facebook-странице Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

В течение пяти месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, нуждающихся в обязательных прививках, получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

"Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (РКС) оценила риск передачи инфекции в случае ввоза дикого полиовируса или появления деривационного вакцинного полиовируса (cVDPV) в 41 стране региона. Риск в Украине был отнесен к категории высоких", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение пяти месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, нуждающихся в обязательных прививках, получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

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"Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточен, чтобы до конца года достичь 95%. Вакцинация - единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, если достаточное количество людей в стране является вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится. И наоборот, если в стране дети остаются невакцинированными, это может привести к распространению вируса и новым случаям заболевания", - пояснили в ЦОЗ.

Также в ЦОЗ напомнили, что полиомиелит - острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Медики рассказывают, что заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый, но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

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"Полиомиелит характеризуется поражением центральной нервной системы и возникновением паралича, который может привести к смерти. Полиомиелит невозможно вылечить ... Около 5% больных умирают. В основном - из-за нарушения дыхания во время паралича дыхательной мускулатуры. У одного из 200 больных развиваются деформации позвоночника и конечностей, которые становятся причиной инвалидности. Другие опасные осложнения полиомиелита: пневмония, миокардит, тяжелые желудочно-кишечные расстройства с кровотечением, язвами, кишечной непроходимостью ... Но именно вакцинация предотвращает эту смертельно опасную болезнь", - отметили в Центре общественного здоровья.

По данным ЦОЗ, в 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года, аналогичный показатель был и среди детей в возрасте до 18 месяцев, среди детей в возрастных группах до 6 до 14 лет охват составил чуть более 80%.

Вакцины являются бесплатными для детей.

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Все по теме:

Украина, Заболевание, ЦОЗ.

Автор:

Телеграф
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