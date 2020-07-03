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Совет судей насторожило заявление Саакашвили: напоминают о "катастрофическом кадровом голоде"

Совет судей насторожило заявление Саакашвили: напоминают о "катастрофическом кадровом голоде"
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay
Совет судей выразил возмущение заявлениями председателя исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили о радикальности планируемой судебной реформы. Об этом сказано в заявлении совета судей.

"Заявление господина Саакашвили, что "это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе" настораживает своей радикальностью и безапелляционностью. Делая такие заявления, господин Саакашвили должен знать, что сейчас в судебной системе, именно из-за подобных заявлений и неурегулированных процедур по назначению судей, образовался катастрофический кадровый голод.

Более того, в эфире одного из телеканалов председатель Исполнительного комитета реформ определил судебную ветвь власти как главного виновника отсутствия инвестиций в Украину, заявив, что судебная ветвь власти "глубоко больна".

... Надеемся, что соответствующие голословные заявления не являются проявлением непонимания насущных проблем судебной ветви власти и не является проявлением некомпетентности", - сказано в заявлении.

Судьи очеркивают, что согласны с президентом Украины: в обществе существует запрос на справедливость, хотя справедливость это не всегда законность. В то же время по их мнению, суть судебной реформы должна заключаться в максимальном сочетании справедливости и законности.

Также в совете судей отмечают, что к полномочиям председателя исполнительного комитета реформ "не относится совершение действий, направленных на подрыв конституционных основ разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, пренебрежение принципами независимости судов и судей".

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Как сообщалось, 30 июня председатель исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании совета фундаментальную концепцию революционной судебной реформы.

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Совет судей, Михеил Саакашвили.

Автор:

Телеграф
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