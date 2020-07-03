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Выбираем подарок: как удачно купить портмоне или кожаный кошелек?

Выбираем подарок: как удачно купить портмоне или кожаный кошелек?
16:49 Сегодня Телеграф
Решили купить презент близкому человеку, то бумажник или портмоне из натуральной кожи – удачный выбор. Классическое мужское портмоне из натуральной кожи представляет собой складывающийся вдвое аксессуар для денег. Понятие «кошелек» включает все варианты изделий для переноски и хранения наличных и монет, даже кожаное женское портмоне.

Каждый Новый год, юбилей, день матери или отца – люди наталкиваются на одну постоянную проблему: выбрать красивый, полезный, оригинальный, не очень дорогой подарок. Или может вы приняли решение, что заслуживаете купить кожаное портмоне для себя.

Эксперты аксессуаров и стиля одежды, перед тем как купить кошелек кожаный в Украине, рекомендуют прежде всего изучить персону будущего обладателя:

  • Учитывайте привычки, образ жизни. Если именинница любит иметь при себе только самое необходимое, тогда маленький женский кошелек или кредитница более подойдут, чем портмоне тройного складывания. Это правило актуально и для мужчин.

  • Изучите стиль, гардероб получателя, и найдите изделие, соответствующее его нарядам. Не допустимо купить кожаный кошелек в интернет-магазине для прямых банкнот, если именинник не имеет пиджака, сумки. Обязательное условие - соответствие одежде по цвету. 

  • Функциональность. Поинтересуйтесь количеством карт и перечнем бумаг, которые берет с собой человек. Убедитесь, что кармашков достаточно. Тем, кто часто бывает за границей - целесообразно купить кожаное портмоне для водительских документов и загранпаспорта.

Теперь возникает вопрос, как сделать верный выбор?

Бумажник из натуральной кожи - это аксессуар, который и мужчины, и женщины всегда носят при себе. Он уже давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. Поэтому купить кожаный бумажник в Киеве – проблема огромного выбора и серьёзная ответственность. 

купить портмоне или кожаный кошелек в подарок

Представители бренда «Neri Karra» считают, что идеальный кошелек-портмоне должен соответствовать 4 ключевым правилам:

  • Правильный материал.
    Единственное оптимальное и проверенное временем сырьё для кошельков – это естественная телячья кожа. Даже когда внешняя сторона оформлена экзотической кожей, внутри качественные изделия имеют натуральную телячью кожу.

  • Аккуратный дизайн в приоритете.
    Наличие хрупких, громоздких элементов декора чревато их утерей, повреждением других вещей. Минималистский стиль гораздо универсальнее и будет уместен как в официальной обстановке, так и на частной вечеринке. Соблюдая это правило, вы гарантировано сможете купить стильный женский кошелек.

  • Выбирайте комфортный размер и практичное наполнение.
    Во-первых, портмоне должно удобно ложиться в руку владельца. Во-вторых, легко открываться-закрываться и иметь минимальный риск рассыпать содержимое. Для любителей носить много кредиток, бумаг - подыскивайте тройной бумажник с множеством слотов для карт. Для нескольких карточек и пары банкнот выбирайте зажим. Решили купить кошелек для женщины? – помните, ей важнее личные вкусовые предпочтения и удобство, поскольку дамы зачастую носят его в сумке. 

  • Определяйтесь с соответствующим цветом.
    Для офисных работников, лучше выбрать темные цвета. Для друга из креативного агента можете выбрать яркий и броский вариант. Большинство женщин предпочитают вариации красно-алого спектра. Юные леди любят пестрые и сочные краски – от ярко-розового до насыщенного салатового. Особую привлекательность имеет кожаный кошелек с гравировкой орнаментом или надписью.

Интернет-магазин кошельков https://N-K.net.ua рекомендует заказывать кожаное портмоне в Киеве онлайн и экономить время, деньги. Опытные менеджеры-консультанты помогут с выбором, а доставка «Новой почты» даёт возможность купить кошелек в Киеве и уже на завтра получить его у себя на отделении.

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Кошелек, Портмоне, Neri Karra.

Автор:

Телеграф
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