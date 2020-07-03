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Полный парад планет 4 июля: что категорически запрещено делать в это время
Парад планет 4 июля: что нельзя делать в это время

Полный парад планет 4 июля: что категорически запрещено делать в это время

Полный парад планет 4 июля: что категорически запрещено делать в это время
Обновлено 17:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В субботу, 4 июля, состоится первый полный парад планет в XXI веке. Следующий парад планет подобного типа следует ожидать в 2161 и 2492 годах.

Завтра все планеты Солнечной системы выстроятся по одну сторону Солнца для условного наблюдателя с Земли.

В научном мире парад планет называют "апульс". Стоит отметить, что парады планет различаются между собой. Например, когда парад складывается из трех планет, мы можем говорить о мини параде планет; если из четырех - парад малых планет; а когда в ряд выстраиваются шесть или семь планет - здесь можно говорить о большом планетном параде.

В нашем случае в июле состоится большой полный парад планет. Это тот случай, когда все восемь планет нашей Солнечной системы выстраиваются в ряд примерно один раз в 170 лет.

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С точки зрения астрологии, это время больших трансформаций и кармических уроков. Самое главное в это время не противится переменам и внимательно относиться к всему, что происходит в вашей жизни.

Самое главное, на что нужно обращать внимание в большой полный парад планет: пересмотреть собственные ценности и приоритеты, не бояться учиться новому, проанализировать свои прошлые ошибки и вынести из них уроки. Также сейчас как никогда понадобиться умение медитировать.

Кроме этого, астрологи категорически запрещают рисковать, давать в займы, конфликтовать и выяснять отношения.

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Все по теме:

Традиции, Запреты, Парад планет, Апульс.

Автор:

Телеграф
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