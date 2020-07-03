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Кулеба: В Турции созданы все условия для приема туристов

Кулеба: В Турции созданы все условия для приема туристов
23:52 Пт, 3 Июль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Дмитрий Кулеба считает, что в Турции серьезно относятся к безопасности туристов в условиях пандемии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что в Турции принимают очень серьезные меры безопасности, чтобы уберечь туристов от заражения коронавирусом.

Об этом он заявил на совместной пресс -конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я сегодня прилетел самолетом, которым летели украинские туристы. ... Из того даже, что я увидел сегодня, то действительно в Турции, здесь, в Анталии, принимаются серьезные меры безопасности, чтобы уберечь туристов от заражения. Я можно сказать, на себе это проверил », - сказал Кулеба.

Он отметил, что в условиях пандемии министры иностранных дел многих стран получили очень травматичный опыт эвакуации своих граждан из мест отдыха, который не хотелось бы повторять.

В этом контексте глава МИД акцентировал, что в переговорах об открытии других стран для наших туристов Украина ориентируется только на один критерий - их безопасность в стране и в месте своего отдыха.

Он поблагодарил Турцию за те меры, которые она принимает для обеспечения безопасности отдыхающих.

«Мы ожидаем такой же политики от любой другой страны, которая готова принимать украинских туристов в условиях пандемии», - отметил глава МИД.

Напоминаем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 июля посещает с визитом Турецкую Республику по приглашению главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу.

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Турция, МИД, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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