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Норвегия в ООН будет придерживаться принципиальной позиции относительно оккупации Крыма

Норвегия в ООН будет придерживаться принципиальной позиции относительно оккупации Крыма
Обновлено 01:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Норвегия в Совбезе ООН будет отстаивать свою позицию относительно оккупации Россией Крыма.

Норвегия занимает принципиальную позицию относительно оккупации Россией Крыма и будет придерживаться её во время заседаний Совбеза ООН.

Об этом заявил посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровою, сообщает пресс-служба МИД.

“Приветствуя Норвегию с избранием в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН, Эмине Джапарова выразила надежду, что норвежская сторона в рамках деятельности в Совете Безопасности ООН и в дальнейшем будет придерживаться активной позиции в поддержку Украины”, - говорится в сообщении.

Уле Терье Хорпестад заявил, что Норвегия занимает принципиальную позицию относительно оккупации Россией Крыма.

По его словам, "для Норвегии международное право является указателем, которым Осло будет руководствоваться в Совете Безопасности ООН".

Джапарова во время встречи отметила, что "так называемое "голосование" по поправкам в Конституцию Российской Федерации на территории временно оккупированной АР Крым и г.Севастополь является очередным актом нарушения международного права не только потому, что страна становится еще более авторитарной из-за срока полномочий президента и попытки конституционно закрепить преступление оккупации Крыма, но и потому, что национальное право в России теперь имеет высшую силу над международным".

Посол подчеркнул, что, по мнению норвежской стороны, незаконная попытка России аннексировать Крым и ее агрессия на востоке Украины являются грубыми нарушениями международного права, поэтому международные санкции, к которым присоединилась и Норвегия, является логическим следствием таких действий Кремля.

В МИД добавили, что стороны во время встречи также отметили устойчивый интерес норвежского бизнеса к Украине и выразили надежду, что дальнейшие эффективные реформы в нашем государстве будут способствовать росту такого интереса.

Собеседники высказались за углубление сотрудничества в сфере туризма и приветствовали заинтересованность сторон в расширении авиасообщения между двумя государствами.

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Крым, ООН, Норвегия.

Автор:

Телеграф
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