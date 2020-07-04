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ВОЗ объяснила рост зараженных коронавирусом в мире

ВОЗ объяснила рост зараженных коронавирусом в мире
Обновлено 00:57 Сегодня Телеграф УНИАН
В ВОЗ объяснили, что рост случаев заражения в последнее время является вторым пиком первой волны.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали повторным пиком значительное увеличение количества заболевших COVID-19 в мире.

Такое мнение выразил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. При этом, по его словам, это даже не вторая волна заражения коронавирусом, и уверенности в том, что она будет, до сих пор нет. 

«Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы», - сказал Райан.

По его словам, рост случаев заражения в последнее время является вторым пиком первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен. Представитель ВОЗ предупредил, что мир может оказаться в ситуации, когда будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости.

«Возможно даже более высокий, чем нам хотелось бы», - добавил он.

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ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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