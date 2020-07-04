Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус на предприятиях Укроборонпрома: всего заболело 124 человека
Коронавирус на предприятиях Укроборонпрома: всего заболело 124 человека
Трамп считает, что Байден не сможет составить когнитивный IQ-тест
Трамп считает, что Байден не сможет составить когнитивный IQ-тест
Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
Полный парад планет 4 июля: что категорически запрещено делать в это время
Парад планет 4 июля: что нельзя делать в это время

Дело МН17: Адвокаты Пулатова получили право осмотреть обломки самолета

Дело МН17: Адвокаты Пулатова получили право осмотреть обломки самолета
Обновлено 02:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Защита Олега Пулатова осмотрит обломки самолета рейса MH17.

Адвокаты россиянина Олега Пулатова - одного из фигурантов дела о крушении самолета MH17 на востоке Украины - получили от суда право осмотреть обломки авиалайнера, сообщают европейские СМИ.

Адвокаты на слушаниях пояснили, что это им необходимо, чтобы проверить как версию следствия, так и альтернативные теории о крушении самолета.

Один из судей на слушаниях, состоявшихся в пятницу в окружном суде в Гааге, попросил прокуратуры организовать такой осмотр, причем адвокатам Пулатова разрешено взять с собой своего эксперта, который будет пояснять им различные технические детали.

Обломки хранятся на военной базе в Нидерландах. Сторона защиты хочет проверить, соответствуют ли действительности утверждения, что на них видны следы применения разных типов оружия. После осмотра выбранный адвокатами Пулатова эксперт составит доклад, который впоследствии изучат нидерландские специалисты по военной авиации, а также - сотрудники прокуратуры.

В то же время нидерландский окружной суд отказал защите в удовлетворении ряда запросов.

В частности, суд повторно отказал в переводе всех документов дела на русский язык, поскольку это требование признано недостаточно обоснованным. Также отклонены просьбы защиты о проведении опроса ряда свидетелей, рассмотрении альтернативных версий произошедшего, поскольку все они, кроме основной, ранее были рассмотрены и признаны несостоятельными.

Суд отказал и в рассмотрении на слушаниях обстоятельств гибели украинского пилота Владислава Волошина, которого считают причастным к уничтожению лайнера.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

 
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, МН17, Олег Пулатов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Агрессивный Hummer: тюнеры показали новую спецверсию внедорожника (Фото)
02 Изъятие военной техники: руководство ГБР и следователей, причастных к делу, отстранили
03 Праймериз "Слуги народа" на должность мэра Киева: Качура и Дубинский в лидерах
04 "Экосистемные инженеры": животные могут подстраивать окружающую среду под себя
05 Дело Насирова и "газовое дело" Онищенко: ВАКС изучил письменные доказательства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде уже более 100 тыс зараженных коронавирусом
В Канаде уже более 100 тыс зараженных коронавирусом
ВОЗ о ситуации с коронавирусом: Людям нужно проснуться, цифры не лгут
ВОЗ о ситуации с коронавирусом: Людям нужно проснуться
Отставка правительства Франции: против экс-премьера начали расследование
Отставка правительства Франции: против экс-премьера начали расследование
&quot;Я требую наказания этих подонков!&quot; Маша Ефросинина заступилась за девушку, которую изнасиловали в Кагарлыке
"Я требую наказания этих подонков!" Маша Ефросинина заступилась за девушку, которую изнасиловали в Кагарлыке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь